Trump kritisch over “misleiding en leugens” van Saoedi-Arabië, minister van Buitenlandse Zaken geeft "enorme fout" toe Redactie

21 oktober 2018

17u08

Bron: afp/belga 2 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich kritisch uitgelaten over de verklaring die Saoedi-Arabië gegeven heeft voor de dood van journalist Jamal Khashoggi. "Het is duidelijk dat er misleiding is geweest, en dat er leugens waren", zo verklaarde hij gisteravond in een gesprek met The Washington Post, de krant waarvoor de journalist werkte. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken spreekt ondertussen over een “enorme fout”.

De kritiek van Trump is opvallend, omdat hij in eerste reactie nog bevestigend had geantwoord op de vraag of hij de uitleg van Saoedi-Arabië geloofwaardig vindt. Riyad had gisteren toegeven dat het betrokken was bij de dood van de journalist. De man zou volgens de Saoedische verklaring om het leven zijn gekomen bij een gevecht dat was uitgebroken op het consulaat in Istanboel.

Ondanks de verandering in toon, lijkt de Amerikaanse president niet van plan om de relaties met Saoedi-Arabië te herbekijken. In het gesprek met Washington Post omschreef hij het olierijke land als een "ongelooflijke bondgenoot".

Opdracht van kroonprins?

Trump sprak zich ook niet uit over de rol van kroonprins Mohammad bin Salman, die volgens sommigen de opdracht zou hebben gegeven om de kritische journalist uit de weg te ruimen. "Niemand heeft me gezegd dat hij verantwoordelijk is. Niemand heeft me gezegd dat hij niet verantwoordelijk is. We hebben dat punt nog net bereikt. Ik zou graag hebben dat hij niet verantwoordelijk is", aldus Trump.

De officiële uitleg van Saoedi-Arabië heeft internationaal heel wat sceptische reacties uitgelokt. Ook Karen Attiah, de eindredactrice van Khashoggi bij de Washington Post, heeft de uitleg als "bullshit" afgedaan. "En wij moeten geloven dat Mohammed Bin Salman hier niks over weet, ook al was zijn rechterhand hierbij betrokken, en kwam een ploeg van 15 mannen die binnen werden gevlogen met privévliegtuigen een consulaat binnen op buitenlandse bodem om dit uit te voeren? ", vroeg ze zich af op Twitter.

“Niets kan deze dood rechtvaardigen”

Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland zeggen in een gezamenlijke mededeling dat er “een dringende nood aan duidelijkheid” is over de omstandigheden waarin Khashoggi in het consulaat in Istanboel om het leven kwam.

De drie landen stellen dat de Saoedische verklaring “ondersteund moet worden met feiten om als geloofwaardig te worden beschouwd. Meer inspanningen zijn nodig en worden verwacht om de waarheid op een begrijpelijke, transparante en geloofwaardige manier vast te stellen.”

“Het bedreigen, aanvallen en doden van journalisten is in alle omstandigheden onaanvaardbaar”, zo wordt nog benadrukt. “Niets kan deze dood rechtvaardigen en we veroordelen het in de sterkst mogelijke bewoordingen. Het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid zijn topprioriteiten voor Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.”

“Een enorme fout”

De andere kant heeft ondertussen ook gereageerd: Adel al-Jubeir, de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, verklaart vandaag in een interview met de Amerikaanse zender Fox Newsdat de dood op Khashoggi een “enorme fout” was . Al-Jubeir benadrukt dat niemand van de mensen die door Riyad verantwoordelijk worden geacht voor Khashoggi’s dood, banden heeft met de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. “Deze operatie was een schurkenoperatie”, zo luidt de uitleg. “Dit was een operatie waarbij individuen hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden overschreden”, aldus de minister.

“Er is duidelijk een enorme fout begaan. En die fout werd nog erger gemaakt door een poging om dit te verbergen. Dat is onaanvaardbaar”, zo verklaarde al-Jubeir nog. “De mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, zullen zich moeten verantwoorden.” Bijkomende informatie over de manier waarop de journalist om het leven werd gebracht, gaf hij echter niet.

Dat het bijna drie weken duurde voordat Saoedi-Arabië met een uitleg op de proppen kwam, wordt dan weer toegeschreven aan de tegenstrijdige berichten die het land ontving. “Er was ons verteld dat hij het consulaat had verlaten”, zegt al-Jubeir. Pas toen dat werd tegengesproken, zou Saoedi-Arabië een onderzoek hebben opgestart.

Volgens de minister weet ook niet wat er met het lichaam van Khashoggi gebeurde. Hij zegt dat dit momenteel samen met Turkije wordt onderzocht. Hij liet ook weten dat zijn regering “elke steen zal omdraaien” om alle feiten aan het licht te brengen en de verantwoordelijken voor de “aberratie” te bestraffen.

Erdogan belooft details

De Turkse president Erdogan zal een uitvoerige verklaring geven over de omstandigheden waarin de Saoedische journalist Jamal Khashoggi om het leven kwam. De details worden dinsdag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van de regeringspartij AKP. Erodgan benadrukt dat alle informatie naar buiten moet komen “omdat we gerechtigheid zoeken”.

“Waarom zijn er vijftien mensen hierheen gekomen? Waarom werden er achttien mensen opgepakt? Dat moet allemaal in detail worden uitgelegd”, verklaarde de president.

