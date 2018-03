Trump krijgt zijn militaire parade op 11 november LB

10 maart 2018

10u00

Bron: Belga 1 De militaire parade die de Amerikaanse president Trump zo graag wil houden, naar Frans voorbeeld, zal plaatsvinden op 11 november. Dat kondigt het Pentagon aan.

Die dag worden traditioneel de gesneuvelde soldaten herdacht en dus zal het Amerikaanse defilé in het teken staan "van de bijdragen die de oud-strijders hebben geleverd, sinds de onafhankelijkheidsoorlog tot vandaag, met de nadruk op de prijs voor de vrijheid", zo staat in een memo die het Amerikaanse ministerie van Defensie publiceerde.

Uit de voorbereidingen blijkt dat de parade zou plaatsvinden tussen het Witte Huis en het Capitool, een afstand van 1,8 kilometer. Aan de parade zouden verenigingen van oud-strijders deelnemen, net als de fanfare van het Amerikaanse leger: Old Guard Fife and Drum. Er komt een tribune voor de Amerikaanse president, met naast hem enkele oud-strijders. In de optocht zullen legervoertuigen meerijden, maar geen tanks, en ook de luchtmacht zal een bijdrage leveren.

Trump toonde zich erg onder de indruk van de Franse militaire optocht op 14 juli en stelde daarom voor een gelijkaardige parade in de VS te organiseren. De plannen stuitten op kritiek, onder meer omwille van de hoge kostprijs.

