Trump krijgt zijn militaire parade in Washington (maar zonder rijdende tanks) Bob van Huet

04 juli 2019

19u50

Bron: AD.nl 0 UPDATE Onafhankelijkheidsdag (4 juli) wordt dit jaar volgens de wensen van Donald Trump gevierd. Vliegtuigen boven en tanks in de straten van Washington DC. “ Het zal de show van je leven worden”, twitterde Donald Trump gisteren nog maar eens. Rijdende tanks krijgt de Amerikaanse president echter niet.

Our July 4th Salute to America at the Lincoln Memorial is looking to be really big. It will be the show of a lifetime! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Ondanks de nodige scepsis in eigen land maakt de Amerikaanse president vandaag zijn grote wens waar: net zoals de Fransen doen op hun nationale feestdag (14 juli) in Parijs, zal er vandaag een militaire parade door de Amerikaanse hoofdstad trekken. Zo horen de Verenigde Staten hun 4de juli (Onafhankelijkheidsdag) te vieren, vindt Trump.



Trump deed het idee op in Parijs. Toen hij in 2017 naast de Franse president Emmanuel Macron een deel van het Franse arsenaal voorbij zag trekken en overvliegen tijdens een grootse militaire parade, zei hij al meteen ook zoiets te willen voor thuis.

Dat leverde in Washington direct problemen op. Het vliegverkeer boven de hoofdstad moet ten minste twee uur worden gesloten. En over de kosten van de militaire show wordt vooral heel geheimzinnig gedaan. Van verschillende kanten wordt Trump - die het volk ook wil toespreken - er overigens van beticht Onafhankelijkheidsdag te hebben gekaapt voor een militair spektakel dat mooi past in de campagne voor zijn herverkiezing.



De president laat het over zich heen gaan en blijft enthousiast. “Er zullen vliegtuigen overvliegen. De beste gevechtsvliegtuigen ter wereld en ook andere vliegtuigen. En we zullen wat tanks neerzetten”, beloofde Trump tegenover verslaggevers.

‘Thanks but no tanks’

Het liefst had hij die tanks ook in de parade gezien, maar het gemeentebestuur van Washington wees de president erop dat dat een vermogen aan herbestrating zou kosten. ‘Thanks but no tanks', tweette het stadsbestuur lollig.

Trump snapte dat wel en legde aan dezelfde journalisten uit: “Je moet inderdaad voorzichtig zijn, want straten hebben de neiging niet graag zware tanks te dragen. Dus zetten we ze neer op bepaalde plaatsen, de nieuwste Shermans en gloednieuwe Abrahams''.

Mooi gesproken, alleen moest de opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten wel even iets uitleggen: het Amerikaanse leger gebruikt al zestig jaar geen Shermans meer.

'Poetinisering'

Binnen zijn eigen Republikeinse Partij heerst twijfel of de Amerikanen wel zitten te wachten op 'de Poetinisering van Amerika's verjaardag', zoals de Republikeinse afgevaardigde Michael Steel tweette.

Een woordvoerder van het Witte Huis sprak met klem tegen dat de president een nationale feestdag wil gebruiken voor zijn herverkiezingscampagne. “Dat idee is belachelijk. Dit is een eerbetoon aan Amerika. De president doet hier niets politieks mee. Hij viert het beste land ter wereld en het beste idee in de geschiedenis van de wereld: de Verenigde Staten van Amerika.''

De groene lobby is boos dat de president zijn parade deels zou financieren met geld dat eerder zou zijn toebedeeld voor het agentschap dat nationale parken beheert. Trump-aanhangers kan dat weinig schelen. 'Dank u dat u dit de mooiste 4 juli maakt sinds 1776', twitterde een tevreden kiezer.

We have said it before, and we’ll say it again: Tanks, but no tanks. (PS: The @DeptofDefense agrees, see highlighted area below) pic.twitter.com/ock2EORKNz Council of DC(@ councilofdc) link