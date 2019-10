Trump krijgt tijdelijk uitstel voor vrijgave belastinggegevens TTR ADN

07 oktober 2019

15u54

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft in beroep tijdelijk uitstel verkregen van de vrijgave van belastinggegevens. Een lagere rechtbank had eerst nog geoordeeld dat de president zijn boekhouders niet mocht tegenhouden om belastingaangiftes en andere financiële documenten door te spelen in het kader van een onderzoek naar zwijggeld betaald tijdens de presidentscampagne.

De openbaar aanklager in Manhattan heeft boekhoudkantoor Mazars gedagvaard om inzage te krijgen in de persoonlijke en zakelijke belastingaangiftes van Trump van de afgelopen acht jaar. Trump beloofde tijdens de verkiezingscampagne van 2016 om zijn belastingaangiftes openbaar te maken, maar sinds hij president is, weigert hij steevast.

Stormy Daniels

De openbaar aanklager in Manhattan voert een onderzoek naar de rol van de president en zijn entourage in het betalen van zwijggeld tijdens de verkiezingscampagne. Twee vrouwen zouden geld hebben gekregen om te zwijgen over hun vermeende affaires met Trump. Het gaat over pornoster Stormy Daniels en Playboy-model Karen McDougal.



De rechtbank in New York oordeelde dat de president zijn immuniteit niet onbegrensd mag interpreteren. Procureur Cyrus Vance leek ook snel over de gevraagde informatie te kunnen beschikken, maar Trump wist het toch nog op het nippertje te verhinderen. Een rechtbank in beroep heeft de zaak nu tijdelijk bevroren.

Inzet nog groter

Twee rechters hadden eerder al in zijn nadeel geoordeeld in andere zaken, maar telkens ging de president in beroep. Nu de Democraten een formeel afzettingsonderzoek hebben aangekondigd, is de inzet van de juridische strijd voor de president nog groter geworden. Trump stelt op Twitter dat “radicaal linkse Democraten” de aanklagers onder druk zetten om de president aan te vallen.