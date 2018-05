Trump krijgt onderzoek naar 'FBI-spion' in campagneteam IB

22 mei 2018

02u34

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse gerecht gaat de beschuldigingen van president Donald Trump, dat de FBI een spion in het campagneteam van de president heeft binnengeloodst, onderzoeken. Dat blijkt uit een gesprek van Trump met viceminister van Justitie Rod Rosenstein vandaag in Washington. Dat meldt het Witte Huis.

Bij het onderzoek zullen "alle ongerijmdheden" onderzocht worden van de FBI en het ministerie van Justitie in het onderzoek naar de verkiezing van Trump. Een ander resultaat van de vergadering is dat de stafchef van Trump, John Kelly, een ontmoeting zal hebben met de FBI, het ministerie van Justitie, de nationale coördinator van de inlichtingendiensten, en verschillende parlementsleden. Daar zou vertrouwelijke informatie beschikbaar gesteld worden.

Volgens mediaberichten heeft de FBI een vertrouwelijke bron die met adviseurs van Trump over mogelijke connecties van zijn team met Rusland en een vermoedelijke beïnvloeding van de verkiezingen praat. Toch zou het zeer onwaarschijnlijk zijn dat een agent het team vervoegde.

Infiltratie in campagneteam

Viceminister van Justitie Rod Rosenstein verklaarde dat uitgezocht moet worden of iemand het campagneteam van Trump op ongepast wijze zou geïnfiltreerd zijn. "We moeten dat weten en navenant handelen", zei Rosenstein in een persbericht.

Speciaal aanklager Robert Mueller voert al meer dan een jaar een onafhankelijk onderzoek naar de vraag of Rusland zich gemengd heeft in de presidentsverkiezingen van 2016 en Trump aan de overwinning hielp.

Trump probeerde het voorbije jaar al herhaaldelijk om het onderzoek snel te laten stopzetten.