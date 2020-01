Trump krijgt klappen op gehackte overheidssite VS: “Dit is een boodschap van de Islamitische Republiek Iran” HAA

05 januari 2020

12u58

Hackers hebben gisteren een Amerikaanse overheidswebsite overgenomen. Officieel is niet duidelijk wie er achter de aanval zit, maar op de website van het Federal Depository Library Program (FDPL) was een tijdlang pro-Iraanse en anti-Amerikaanse berichtgeving te zien.

Op de FDPL-site worden documenten en informatie van de federale overheid beschikbaar gesteld voor het publiek. Amerikanen die gisterenavond naar de website surften, kregen een afbeelding te zien van president Donald Trump die uit zijn mond bloedt door een vuistslag van de Iraanse Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps van Iran.

“Dit is een boodschap van de Islamitische Republiek Iran”, stond bij de foto. En ook: “We zullen niet stoppen met het ondersteunen van onze vrienden in de regio: het onderdrukte volk in Palestina, het onderdrukte volk in Jemen, het volk en de Syrische regering, het volk en de regering van Irak, het onderdrukte volk in Bahrein, het ware verzet van de Moedjahedien (strijders, nvdr.) in Libanon en Palestina. Zij worden door ons ondersteund.”

De tekst verscheen in drie talen: Arabisch, Perzisch (de officiële taal van Iran, nvdr.) en Engels. Onder de bewerkte afbeelding van Trump stond nog een waarschuwing. “Dit is slechts een klein deel van het cybervermogen dat Iran heeft!” Gevolgd door: “wij zijn altijd klaar” en “wordt vervolgd”.

Nadat de hacking werd ontdekt, ging het webadres van het Federal Depository Library Program offline. Een woordvoerder van het Amerikaanse Government Publishing Office, dat het FDPL beheert, bevestigt dat “er een inbraak is waargenomen op de FDPL-site” en dat de website offline is gehaald. “We werken samen met de bevoegde autoriteiten om de zaak te onderzoeken”, reageert Gary Somerset van het Amerikaanse publicatiebureau aan CNN.

Ook het Cybersecurity Infrastructure Security Agency (CISA), een afdeling van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, is op de hoogte van de anti-Amerikaanse en pro-Iraanse berichtgeving op de FDLP-website. Wie achter de aanval zit, is nog niet duidelijk. “Er is op dit moment geen bevestiging dat dit een actie was van actoren gesteund door de Iraanse staat”, benadrukt CISA-woordvoerster Sara Sendek.

De Amerikaanse federale politiedienst FBI wenste niet te reageren.