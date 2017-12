Trump krijgt hulp van deze schattige baby TK

11u39

Bron: Daily Mail 0 Instagram Normaal is Donald Trump de enige die plaatsneemt achter het bureau van de Oval Office in het Witte Huis. Gisteren kreeg hij echter hulp uit onverwachte hoek: zijn kleinzoon Luke nam even zijn plek in.

Niet veel baby's kunnen zeggen dat ze in hun eerste levensjaar al op de stoel van de Amerikaanse president mochten zitten, maar Luke Trump is niet zomaar eender welke baby. Hij is het zoontje van Eric Trump, op zijn beurt zoon van het huidige Amerikaanse staatshoofd.

Het was Eric die de bovenstaande foto op Instagram postte. "Luke werkt er hard aan om Amerika weer groot te maken", schreef hij erbij. Goed zo, want zijn grootvader kan alle hulp goed gebruiken.

#MerryChristmas 🎄☺️ Een foto die is geplaatst door null (@laraleatrump) op 15 dec 2017 om 03:05 CET