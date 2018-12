Trump krijgt bakken kritiek voor terugtrekken van troepen uit Syrië: “Prematuur en een kostelijke vergissing” AW

De dag dat Amerikaans president Donald Trump het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Syrië aankondigde, beweerde IS dat ze een bom deden ontploffen in Raqqa -de voormalige 'hoofdstad' van IS. Een signaal dat de toekomst voorspelt, menen experts. Ook de Amerikaanse Senaat roept Trump op om zijn besluit te herzien. Maar in een videoboodschap verdedigt de president zijn beslissing.

Gisteren kondigde Trump aan dat hij de Amerikaanse troepen, zo’n 2.000 militairen, zou terugtrekken uit Syrië: “IS is verslagen”. Vervolgens kwam er een officiële verklaring van het Witte Huis waarin men beweert dat de terugtrekking al aan de gang is. Experts en de Amerikaanse Senaat, inclusief senatoren van de Republikeinse partij, reageerden erg kritisch op die aankondiging.



De senatoren noemen de terugtrekking vandaag "prematuur en een kostelijke vergissing". Ze wijzen erop dat IS snel uit zijn as zal herrijzen en dat de terreurbeweging haar aanwezigheid in de regio zal versterken. IS bevestigt dat vermoeden nu al door een bom te droppen waarbij een Koerdische strijder gedood werd. Enkele journalisten wijzen er nog op dat IS zich momenteel verschuilt in het zuidoosten van Syrië. En ze zijn nog steeds met een duizendtal strijders.

Bondgenoten

Die Koerden -Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF)- strijden tot nu toe nog samen met de Amerikaanse militairen tegen IS, als bondgenoten. Maar door zich terug te trekken laat Amerika de Koerden achter in een erg moeilijke situatie. Het is de uitgelezen kans voor Turkije om de Koerdische troepen in het noordoosten van Syrië onder vuur te nemen. En zonder de Amerikanen maken de Koerden geen schijn van kans, menen Midden-Oostenkenners.



De senatoren wijzen ook op de impact die de beslissing heeft op de macht van de Syrische president al-Assad, en van Rusland en Iran in Syrië.

Soloslim?

De VS hebben meer dan tweeduizend soldaten in Syrië. De aankondiging om de troepen terug te trekken, kwam gisteren compleet onverwacht. Het lijkt erop dat president Trump soloslim speelt, zonder goedkeuring van de militaire top.

Het Amerikaanse leger verklaarde immers eerder die dag dat ze de strijd tegen IS verderzetten. Zo willen ze, volgens de verklaring, de “vrede en stabiliteit in het land herstellen”.

The US military literally put out a statement today saying it was continuing to fight ISIS. And yet Trump tells us that ISIS is defeated. https://t.co/MWB4vmDVvX pic.twitter.com/9Tsv8t4oEx Raf Sanchez(@ rafsanchez) link

Videoboodschap

Trump gaf gisteren in een videoboodschap meer uitleg bij zijn beslissing. Hij zegt daarin dat het tijd is voor de Amerikaanse troepen om terug naar huis te keren “nu IS verslagen is”. Bovendien zegt hij het zeer droevig te vinden om “brieven te moeten schrijven of te moeten bellen naar ouders, vrouwen of mannen van militairen die gedood werden tijdens de strijd”.

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link