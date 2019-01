Trump kreeg weer “geweldige brief” uit Pyonyang en spreekt over nieuwe ontmoeting met Kim Jong-un ADN

02 januari 2019

20u29

Bron: Belga, ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag aangegeven dat hij een "geweldige" brief heeft gekregen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Trump zegt ook dat hij de Noord-Koreaanse leider "waarschijnlijk" opnieuw zal ontmoeten.

"We hebben een zeer goede relatie opgebouwd", deelde Trump naar aanleiding van de brief mee aan de verslaggevers in het Witte Huis. "We zullen waarschijnlijk een nieuwe ontmoeting hebben", aldus nog de Amerikaanse president, die wel meteen duidelijk maakte dat daar "geen hoogdringendheid" mee gemoeid is.

De Amerikaanse president verdedigde zijn onderhandelingen met Kim en zei nooit nadruk te hebben gelegd op de snelheid waarmee Pyongyang het land kernwapenvrij moet maken. Hij zei ook dat er een “grote omvangrijke oorlog in Azië” zou zijn geweest als hij in juni niet had gepraat met Kim in Singapore. Beiden willen volgens Trump echt iets doen om de spanning te verminderen. Gisteren had de president in een tweet al laten weten uit te kijken naar een ontmoeting met Kim "die erg goed beseft dat Noord-Korea over een geweldig economisch potentieel beschikt".

Kim Jong-un had bij de start van het nieuwe jaar dan weer benadrukt dat Noord-Korea de afbouw van zijn kernarsenaal zou kunnen stopzetten als de Amerikanen vasthouden aan hun sancties. "Als de VS hun belofte niet nakomen die ze voor de hele wereld gemaakt hebben, dan hebben we geen andere keuze dan een nieuwe manier te zoeken om onze soevereiniteit en onze belangen te beschermen", waarschuwde hij.