Trump krabbelt terug over uitspraak in Rusland-affaire jv

07u21

Donald Trump is na een vraag over Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van standpunt veranderd. "Ik sta achter onze agentschappen, vooral met hun huidige leiderschap", antwoordde de Amerikaanse president tijdens een persconferentie in het Vietnamese Hanoi. Vier agentschappen, waaronder inlichtingendiensten, gaan er namelijk van uit dat de Russen de verkiezingen wel hebben beïnvloed.

Gisteren zei Trump na een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin tijdens de top van de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) nog dat die hem had verzekerd dat de Russen "zich niet hebben gemengd" in de presidentsverkiezingen. "Elke keer hij me ziet, zegt hij me dat hij dat niet heeft gedaan en ik geloof hem echt als hij me dat zegt", luidde het.

Vriendjes met Kim?

Tijdens de persconferentie vandaag kwam Trump ook terug op Noord-Korea. Hij wil vooruitgang en geen provocaties, luidde het. Enkele uren eerder lanceerde de president nochtans de opmerkelijke tweet: "Waarom zou Kim Jong-un mij beledigen door mij 'oud' te noemen, terwijl ik hem NOOIT 'klein en dik' zou noemen? Ach ja, ik probeer zo hard om zijn vriend te zijn en misschien zal dat ooit gebeuren." Hij verwees daarmee naar een mededeling van het regime in Pyongyang waarin Trump een "gekke oude man" wordt genoemd.

Gevraagd of het echt mogelijk zou zijn om bevriend te worden met Kim Jong-un, antwoordde Trump dat "in het leven merkwaardige dingen gebeuren". "Ik weet niet of het zal gebeuren, maar als het gebeurt, zou dat zeer, zeer goed zijn."

De president gaf ook te kennen dat hij tijdens zijn bezoek in Hanoi de Vietnamese president Tran Dai Quang, bij wie hij op het paleis werd ontvangen, heeft aangeboden om als bemiddelaar op te treden in het conflict rond de omstreden eilanden in de Zuid-Chinese-Zee. "Als ik kan helpen bij het bemiddelen, laat het mij weten", luidde het. "Ik ben een erg goede bemiddelaar."