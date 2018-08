Trump kop van jut na uitspraak over identiteitskaart om te winkelen: "Hij slaat de bal volledig mis" Rob Van herck

02 augustus 2018

14u19

Bron: VTM NIEUWS 0 De Amerikaanse president Trump is opnieuw van kop van jut in eigen land, nadat hij heeft geclaimd dat je een identiteitskaart nodig hebt om te gaan winkelen. Maar dat is niet het geval: critici zien dit dan ook als bewijs van het feit dat hij wereldvreemd is.

Trump deed de uitspraak op een bijeenkomst in Florida, waar hij pleitte voor een speciale ‘stemkaart’. Zo wil hij voorkomen dat illegale immigranten zouden stemmen, iets waar de Democraten voor pleiten. “Je hebt vooral een identiteitskaart nodig in dit land. Als je gaat winkelen, heb je een foto en een kaart nog, een identiteitskaart”, zegt hij.

Twitter lacht volop met de uitspraak van de president. Of Trump echt weet of je er een kaart voor nodig hebt, is niet duidelijk.

"Nog nooit naar winkel"

Een fragment uit een programma op NBC in 2010 lijkt de piste wel te ondersteunen. Trump, toen vooral bekend als zakenman en tv-persoonlijkheid, krijgt er de vraag of hij al ooit een kortingsbon heeft gebruikt. Zijn antwoord: “Ik ben zelfs nog nooit naar een voedingswinkel geweest met mijn vrouw.”

Volgens het Witte Huis sloeg Trump de bal helemaal niet mis. Woordvoerster Sarah Saunders zegt dat Trump doelde op het aankopen van alcohol, waar je in de VS wel een identiteitskaart voor nodig hebt.