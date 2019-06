Trump kondigt zware sancties aan tegen Iraanse ayatollah Khamenei avh

24 juni 2019

19u05

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag een uitvoeringsbevel ondertekend dat “harde” sancties voorziet tegen de hoogste geestelijke leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei. Hij vertelde aan journalisten in het Witte Huis dat die onder meer een antwoord zijn op de Amerikaanse drone die Iran vorige week neerhaalde.

De sancties zullen Khamenei, zijn entourage en anderen de toegang tot financiële middelen ontzeggen. “We blijven de druk op Teheran opvoeren”, aldus Trump, die toevoegde dat de sancties “jaren” van kracht kunnen blijven. Hij acht de hoogste geestelijke leider naar eigen zeggen verantwoordelijk voor het vijandige gedrag van Iran.

De nieuwe sancties vindt hij een “sterk en proportioneel antwoord op de steeds provocerendere daden van Iran”. Naast de neergehaalde drone verwees hij ook naar de aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz.

Trump zei dat de Verenigde Staten veel terughoudendheid hebben getoond, maar dat dat in de toekomst niet vanzelfsprekend is. “Wij zijn niet uit op een conflict met Iran, of enig ander land. Ik kan enkel zeggen dat we Iran nooit een kernwapen kunnen laten hebben.”

Bij de ondertekening in zijn Oval Office werd de president geflankeerd door vicepresident Mike Pence en minister van Financiën Steven Mnuchin. Die laatste zei achteraf in een briefing dat ook acht hoge officieren van de Revolutionaire Garde bestraft worden, en dat later deze week de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif aan de sanctielijst toegevoegd wordt.

De Amerikaanse regering heeft al verschillende sancties afgekondigd tegen Iran, sinds Trumps beslissing om zijn land terug te trekken uit de nucleaire deal met Iran, die dateert van het Obama-tijdperk.

Aanvankelijk was Trimp van plan een militair antwoord te bieden op de neergehaalde drone, maar die annuleerde hij af toen hij vernam dat daar 150 doden bij zouden vallen.

