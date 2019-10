Trump kondigt vertrek van Energieminister Rick Perry aan IB

18 oktober 2019

00u59

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Energie Rick Perry stapt op. Dat heeft president Donald Trump vandaag aangekondigd met de simpele mededeling “dat het tijd was". De Republikein zou ook al een opvolger gevonden hebben.

"Rick heeft fantastisch werk geleverd op Energie, maar het was tijd. Drie jaar is lang", verklaarde Trump bij een bezoek aan Texas. "We hebben zijn opvolger al gevonden. Wie dat is, maak ik zeer binnenkort bekend."

Democratische parlementsleden hadden op 10 oktober documenten van Perry geëist in het kader van het onderzoek naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen de president. Nog voor dat verzoek deden al geruchten de ronde over het mogelijke vertrek van de minister.