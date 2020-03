Trump kondigt tijdelijk inreisverbod voor Europeanen af Verbod duurt 30 dagen | Vrachtvervoer ongemoeid | Europese Unie 'verrast’ RL

12 maart 2020

03u17

Bron: CNN, REUTERS, ANP, BELGA, AD.nl 8 UPDATE De Amerikaanse president Donald Trump schort al het vliegverkeer van Europa naar de Verenigde Staten vanaf vrijdag middernacht op voor een periode van dertig dagen. Het inreisverbod voor Europeanen is een maatregel om verspreiding van het coronavirus in de VS tegen te gaan.

“Om te voorkomen dat nieuwe gevallen ons land binnenkomen, zal ik alle reizen van Europa naar de Verenigde Staten de komende 30 dagen opschorten. Dit is de meest agressieve en allesomvattende poging in de moderne geschiedenis om een buitenlands virus het hoofd te bieden”, zei de president tijdens een toespraak in het Oval Office. De maatregel gaat vrijdag om middernacht (lokale tijd) in.

Gevolgen voor België

Het inreisverbod kan onder meer gevolgen hebben voor de verbinding tussen Brussels Airport en het internationale vliegveld van New York, JFK. Brussels Airlines/Delta en United voeren dagelijks lijnvluchten uit tussen de twee luchthavens. Het is nog niet duidelijk of de routes ‘in de lucht blijven’ om Amerikanen van en naar de VS te vliegen.

Want Amerikaanse burgers blijven welkom, zij het na een screening en quarantaine. Momenteel zijn meer dan 1.000 mensen in de VS besmet met het longvirus. In de VS vielen tot nu toe 38 doden, waarvan het grootste aantal in de staat Washington.

Ook voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk geldt een uitzondering. Daar zijn tot nu toe zo’n 460 besmettingsgevallen gemeld. Toch blijven zij voorlopig welkom in de Verenigde Staten.

Kritiek op Europese Unie

Tijdens zijn speech gaf hij ‘Europa’ een flinke veeg uit de pan. Hij zei dat de Europese Unie niet dezelfde beschermende maatregelen heeft genomen als de VS en niet vroeg genoeg was gestopt met vluchten van China naar Europa. Daardoor heeft het virus zich alsnog via Europa naar de VS kunnen verspreiden.

Geen afstemming met EU

Volgens persbureau Reuters hebben de Amerikanen het inreisverbod niet afgestemd met Europese ambtenaren, dat laat een Europese diplomaat weten aan de nieuwsdienst.

De VS heeft eind januari al een inreisverbod opgelegd voor buitenlandse reizigers die veertien dagen daarvoor in China waren. Eind februari zijn soortgelijke beperkingen opgelegd voor mensen die in Iran verbleven.

Reisverbod Defensiepersoneel

Hoewel Amerikaanse burgers dus gewoon welkom zijn, geldt dat niet per definitie voor het personeel van Defensie en hun familieleden. Het Pentagon heeft een reisverbod van 60 dagen afgekondigd van, naar en via de landen die als besmettingshaard bekendstaan (China, Italië, Iran en Zuid-Korea).

Vrachtvervoer wel welkom

In tegenstelling tot wat Trump tijdens de toespraak zei, treft het verbod niet het vrachtverkeer tussen Europa en de VS. Dat melden verschillende verslaggevers op basis van bronnen in het Witte Huis

Meer over VS

politiek

Europa