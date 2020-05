Trump kondigt terugtrekking VS uit Open Skies-verdrag aan MDG

21 mei 2020

19u27

Bron: Belga 3 De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag aangekondigd dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het Open Skies-verdrag, waarmee militaire bewegingen en wapenreducties kunnen worden geverifieerd van de landen die het verdrag ondertekenden.

"Rusland heeft het verdrag niet nageleefd", verklaarde de Amerikaanse president. "Zolang ze het niet naleven, trekken wij er ons uit terug."

Transparantie en vertrouwen

Het internationale verdrag geeft landen de mogelijkheid ongewapende observatievluchten boven elkaars grondgebied uit te voeren, in een poging "transparantie en vertrouwen" op te bouwen, zei een hoge functionaris. Het verdrag, dat drie decennia geleden tot stand kwam, laat 34 landen, waaronder de VS en Rusland, toe dergelijke observatievluchten uit te voeren.

Amerikaanse functionarissen zeggen dat Moskou Open Skies heeft geschonden door observatievluchten te blokkeren boven bepaalde gebieden, waaronder de Russische enclave Kaliningrad, en boven Russische legeroefeningen.

“Volkomen ongegrond”

Rusland vindt dat de Amerikaanse terugtrekking uit het verdrag op een “ongegrond” voorwendsel steunt, want Rusland heeft het akkoord niet geschonden, zo reageerde een Russische hoge functionaris.

“Dit is volkomen ongegrond”, zei de directeur van de wapenbeheersingsafdeling van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Vladimir Yermakov, volgens het persbureau TASS. “Het is niet de eerste keer dat de VS de zaken proberen voor te stellen alsof Rusland iets schendt, als voorwendsel om uit wapenbeheersingsakkoorden te stappen”, aldus Yermakov.

“De terugtrekking van de Verenigde Staten uit dit verdrag betekent niet alleen een zware klap voor de grondslag van de Europese veiligheid, maar ook voor de bestaande militaire veiligheidsinstrumenten en de essentiële veiligheidsbelangen van de bondgenoten van de VS”, verklaarde de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken, Alexandre Grushko, volgens de Russische persbureaus.