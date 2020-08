Trump kondigt straks toelating voor nieuwe coronabehandeling aan TMA

23 augustus 2020

21u06

Bron: Belga/Bloomberg 0 President Donald Trump zal later op zondag aankondigen dat er door de Amerikaanse toezichthouders toelating is verleend voor een nieuwe coronavirusbehandeling met bloedplasma van mensen die hersteld zijn van de ziekte. Dat meldt het nieuwsagentschap Bloomberg zondag. Trump zal de aankondiging doen tijdens een persconferentie die om 17.30 uur EDT (23.30 uur onze tijd) plaatsvindt.

De Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) zal de weg vrijmaken voor de behandeling met het zogeheten 'helend plasma'. Door de toelating wordt het makkelijker voor patiënten om toegang te krijgen tot deze behandeling. Trump heeft er eerder al de loftrompet over opgestoken, maar de effectiviteit ervan is niet bewezen.

Trump had zaterdag nog beweerd dat ambtenaren van de FDA allerlei vertragingsmanoeuvres uithalen om zijn herverkiezing te saboteren.