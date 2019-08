Trump kondigt principeakkoord aan over handel met Japan KVE

25 augustus 2019

16u38

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten en Japan hebben een principeakkoord bereikt over een handelsdeal. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. Japan zou onder meer Amerikaanse landbouwproducten gaan invoeren.

Trump en de Japanse premier Shinzo Abe deden de aankondiging na bilateraal overleg tijdens de G7-top in het Franse Biarritz. De landen zijn het eens over de "sleutelelementen" en het is de bedoeling een formeel akkoord te ondertekenen eind september.

Volgens Japanse media zouden de Amerikaanse heffingen op auto's uit Japan onveranderd blijven, terwijl de heffingen op de invoer van Amerikaans rund- en varkensvlees in Japan verlaagd zouden worden.