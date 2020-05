Trump kondigt persconferentie over China aan SVM

28 mei 2020

23u02

Bron: Belga 1 Donald Trump zal vrijdag een persconferentie houden die gewijd is aan China. Dat kondigde de Amerikaanse president aan zonder verdere details te geven. "We zullen een aantal beslissingen nemen en zullen die morgen bespreken", zei Trump in het Oval Office van het Witte Huis.

De toon tussen de twee grootmachten is de jongste weken scherper geworden. Trump beschuldigde China ervan verantwoordelijk te zijn voor de verspreiding over de hele wereld van het nieuwe coronavirus. De aankondiging volgt ook kort op de stemming van de controversiële veiligheidswet voor Hongkong. De Amerikaanse markten reageerden meteen opvallend lager.

Eén stem tegen

Het Chinese parlement keurde de veiligheidswet bijna unaniem goed. Er was slechts één stem tegen en 2.878 stemmen voor. Tegenstanders vrezen dat de wet zal leiden tot meer inmenging van Peking in de autonomie van Hongkong. Vandaag heeft de vroegere Britse kroonkolonie binnen China nog een bijzondere autonome status. Door de wet zullen de Chinese veiligheidsdiensten echter ook in Hongkong kunnen optreden en er zich zelfs kunnen vestigen als de nationale veiligheid in het geding is.

Vorig jaar kwam het tot een ware krachtmeting tussen de ordediensten in Hongkong en betogers die meer democratie eisten. De veiligheidswet wordt gezien als een reactie op die protesten.

“Niet het einde van de autonomie”

De Chinese premier Li Keqiang verdedigde de wet echter. Hij ontkende dat er aan de autonomie van Hongkong nu een einde komt. “Eén land, twee systemen is nog altijd het uitgangspunt”, klonk het. Daarmee verwees hij naar de aparte democratie, de vrijemarkteconomie en de onafhankelijke rechterlijke macht van Hongkong. In de rest van China is die rechterlijke macht niet onafhankelijk en wordt oppositie vervolgd. “Op lange termijn zal dit de stabiliteit en de welvaart van Hongkong ten goede komen”, oordeelt Li.

De aankondiging dat het parlement zou stemmen over de veiligheidswet leidde al tot een heropleving van de protesten in Hongkong. De Verenigde Staten hadden eerder ook al duidelijk gemaakt dat ze hiervoor sancties zouden treffen tegen China. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo informeerde het Amerikaanse Congres dat Hongkong niet langer wordt gezien als een deel van China dat veel autonomie geniet. Dat kan grote gevolgen hebben voor de speciale handelsstatus die de Aziatische metropool geniet.