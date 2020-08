Trump kondigt onderzoek aan naar "linkse onrust" IB

01 september 2020

01u18

Bron: Belga, ANP 0 De ministeries van Justitie en Binnenlandse Veiligheid in de Verenigde Staten gaan onderzoek doen naar “linkse onrust”. Dat kondigde president Donald Trump maandag lokale tijd aan. Trump beschuldigde zijn Democratische tegenstander bij de aankomende presidentsverkiezingen Joe Biden ervan morele steun te verlenen aan vandalen.

Trump, die de laatste maanden de nadruk legt op een harde aanpak van misdaad en van de aanhoudende protesten in Amerikaanse steden, zei dat er inmiddels al meer dan 200 personen zijn gearresteerd, van wie 100 in Portland. In die stad is het de laatste dagen onrustig en viel een dode na botsingen tussen Trump-aanhangers en rechtse milities aan de ene kant en Black Lives Matter-demonstranten aan de andere. Trump zei dat zijn aanhangers in Portland vreedzaam demonstreerden.

"In Amerika zullen wij ons nooit overgeven aan heerschappij door de meute, want als de meute regeert, is de democratie inderdaad dood", zei Trump. De president heeft Kyle Rittenhouse, een 17-jarige aanhanger van hem die ervan wordt verdacht vorige week twee personen te hebben doodgeschoten in de stad Kenosha, echter nog niet veroordeeld. Zijn woordvoerder zei maandagavond dat hij dat ook niet van plan is.

Hoewel Trump Biden ervan beschuldigt vandalen en relschoppers te steunen, heeft Biden meermaals alle geweld in de Amerikaanse steden veroordeeld, en heeft hij Trump opgeroepen hetzelfde te doen.

Verkiezingsthema

Sinds de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd in de stad Minneapolis eind mei, zijn er aanhoudende protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld in veel Amerikaanse steden. Die gaan geregeld gepaard met rellen, vernielingen en plunderingen. Inmiddels zijn de opgelopen maatschappelijke spanningen in de steden een prominent thema geworden in aanloop naar de verkiezingen in november.