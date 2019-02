Trump kondigt nieuwe top met Kim Jong-un aan in Vietnam

06 februari 2019

Bron: The Guardian, ANP

De Amerikaanse president Donald Trump zal eind deze maand de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un ontmoeten in Vietnam. Trump maakte de details over de top, die al langer in de lucht hing, vandaag bekend tijdens zijn State of the Union-toespraak.