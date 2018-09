Trump kondigt nieuwe importheffingen aan tegen China 10 procent heffingen op 200 miljard dollar aan Chinese goederen IB

18 september 2018

00u59

Bron: Belga, ANP 0 De Verenigde Staten voeren nieuwe importtarieven van tien procent in op 200 miljard dollar aan Chinese goederen. De importheffingen worden volgende week maandag van kracht. President Donald Trump maakte de maatregel in het kader van de handelsoorlog met China vandaag officieel bekend.

"De invoerrechten gaan in op 24 september en zullen oplopen tot 10 procent tot eind dit jaar. Op 1 januari gaan de invoerrechten omhoog tot 25 procent", aldus Trump in een persbericht. "Als China represailles neemt tegen onze landbouwers of andere industrieën, zullen we onmiddellijk fase 3 in werking stellen. Dan komen er invoerrechten op 267 miljard dollar bijkomende importgoederen."

Duurder

De Amerikanen gaan tarieven hanteren van 10 procent voor producten die van China naar de VS worden verscheept. Als fabrikanten de extra kosten doorberekenen dan worden producten duurder voor kopers.

Washington voerde eerder al tarieven in op 50 miljard dollar aan Chinese producten. China heeft op zijn beurt ook heffingen ingesteld op producten uit de VS.



Bovenop de nu aangekondigde maatregelen, belooft Trump met nieuwe invoerrechten op 267 miljard dollar aan bijkomende goederen te komen als Peking tegenmaatregelen aankondigt. In dat geval zou vrijwel de gehele export uit China naar VS te maken krijgen met heffingen.

Groot Chinees handelsoverschot

Trump ergert zich aan het grote Chinese handelsoverschot met de VS. Ook beschuldigt hij China ervan Amerikaans intellectueel eigendom te misbruiken voor eigen gewin.