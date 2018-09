Trump kondigt nieuwe importheffingen aan tegen China, Peking slaat meteen terug IB ADN JV

18 september 2018

17u00

Bron: Belga, ANP 5 De VS voeren nieuwe importtarieven van tien procent in op 200 miljard aan Chinese goederen. Ondanks het daarmee gepaard gaande dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om niet met tegenmaatregelen te komen, geeft China de VS een koekje van eigen deeg. H et slaat terug met importheffingen op Amerikaanse producten ter waarde van 60 miljard dollar. Volgens Peking wordt China gedwongen om terug te slaan in de handelsvete met Washington. Trump beschuldigt China ervan de Amerikaanse verkiezingen "te beïnvloeden" met zijn handelssancties.

Trump maakte de maatregel in het kader van de handelsoorlog met China vandaag bekend. "De invoerrechten gaan in op 24 september en zullen tot 10 procent bedragen tot eind dit jaar. Op 1 januari gaan de invoerrechten omhoog tot 25 procent", stelde hij. Eerder voerde Trump al invoerrechten in ter waarde van 50 miljard dollar.

Het antwoord van China heeft niet lang op zich laten wachten. Peking kondigde aan heffingen van 5 tot 10 procent in te voeren op 5.207 soorten Amerikaanse producten met een totale importwaarde van 60 miljard dollar. Die zullen gelijktijdig met de Amerikaanse sancties ingaan op 24 september.

Inmenging verkiezingen

Ondertussen beschuldigt de Amerikaanse president China van inmenging in de verkiezingen. "China heeft openlijk gezegd dat het actief probeert onze verkiezingen te beïnvloeden en veranderen door onze landbouwers en industriële arbeiders aan te vallen omdat ze loyaal zijn tegenover mij", liet Trump weten op Twitter.

De beschuldigingen komen een week nadat de president een decreet ondertekende, dat sancties oplegt voor mensen en entiteiten in het buitenland, en buitenlandse regeringen die zich hebben bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. Minder dan twee maanden voor de Congresverkiezingen zeggen de Amerikaanse autoriteiten dat ze in de gaten houden wie die verkiezingen probeert te verstoren vanuit Rusland en China, maar ook vanuit andere landen.

Fase 3

Trump ergert zich aan het grote Chinese handelsoverschot met de VS. Ook beschuldigt hij China ervan Amerikaans intellectueel eigendom te misbruiken voor eigen gewin. Trump hoopte dat China deze keer niet zou terugslaan. "Als China represailles neemt tegen onze landbouwers of andere industrieën, zullen we onmiddellijk fase 3 in werking stellen. Dan komen er invoerrechten op 267 miljard dollar bijkomende importgoederen." In dat geval zou vrijwel de gehele export uit China naar de VS te maken krijgen met heffingen.

Nieuwe onzekerheid

Volgens het Chinese ministerie van Handel zorgen de Amerikaanse heffingen voor nieuwe onzekerheid in de handelsgesprekken tussen beide economische grootmachten. Met de tegenmaatregel wil China zijn eigen belangen beschermen. Peking hoopt dat Washington de negatieve gevolgen van de nieuwe heffingen inziet. Alleen onderhandelingen op gelijkwaardige basis kunnen een oplossing bieden voor de handelsoorlog, aldus China.