Trump kondigt nationale noodtoestand af: “Alle Amerikanen zullen offers moeten brengen” kv

13 maart 2020

19u50

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag de nationale noodtoestand afgekondigd voor de Verenigde Staten. Op die manier zullen er meer federale middelen vrijgemaakt worden om de verspreiding van het coronavirus aan te pakken. Trump kreeg de voorbije weken in de VS kritiek omwille van zijn veel te trage reactie op de crisis. De Amerikaanse beurzen kregen door de aankondiging meteen een flinke boost.

“Nationale noodtoestand, twee erg grote woorden", aldus Trump. Met de aankondiging van de noodtoestand zal het Federal Emergency Management Agency (FEMA), dat de controle heeft over zo’n 50 miljard dollar die door het Congres werd voorzien voor noodhulp, financiering kunnen voorzien voor lokale- en staatsoverheden om extra hulp in te schakelen voor de aanpak van het virus.

Meer tests

Momenteel is er in de VS een tekort aan testkits. Trump verwacht dat er begin volgende week 500.000 extra testkits beschikbaar zullen zijn voor het coronavirus. Over een maand zullen ze er vijf miljoen hebben, al betwijfelt Trump dat ze er zoveel nodig zullen hebben. “Maar we willen niet dat mensen een test gebruiken als het niet nodig is”, klinkt het. Bovendien zullen ook ‘drive-thru’-apotheken tests voorzien waarvoor klanten niet eens uit de wagen hoeven te komen. Google werkt aan een website waarop mensen zelf kunnen checken of ze zich moeten laten testen. De VS hebben ook een groot aantal beademingstoestellen besteld, klinkt het.



De president roept alle ziekenhuizen in het land op om een noodplan klaar te hebben en promootte het gebruik van telehealth: waarbij mensen via het internet op consultatie kunnen bij de dokter.

Reisbeperkingen

De president kondigde woensdag al aan een 30 dagen durend inreisverbod aan voor Europeanen, met uitzondering van Britten, die geen vaste verblijfplaats hebben in de Verenigde Staten. Amerikaanse burgers en mensen met een verblijfsvergunning die terugkeren uit Europa worden extra gescreend en moeten twee weken lang in zelf-quarantaine verblijven. De kans bestaat dat er binnenkort ook een inreisverbod komt voor Britten, deelde hij vandaag mee.

“De komende acht weken zijn cruciaal om het virus te verslaan”, aldus Trump. “De komende weken zullen alle Amerikanen offers moeten brengen voor beterschap op lange termijn.” Zelf vertoont de president overigens helemaal geen symptomen van het coronavirus, verzekerde hij.

In de loop van de volgende uren zullen er nog meer administratieve maatregelen worden bekendgemaakt.

Economie vs. volksgezondheid

Trump stond steeds meer onder druk om stappen te zetten tegen de verspreiding van het virus, nu gouverneurs en burgemeesters in heel het land zelf maatregelen nemen. Zo worden op steeds meer plaatsen scholen gesloten en evenementen geannuleerd. In de VS zijn al meer dan 1.700 besmettingen met het virus bevestigd. Eenenveertig mensen kwamen al om het leven. Volgens critici nam Trump de voorbije weken vooral maatregelen om de economie te beschermen, maar was de volksgezondheid niet prioritair. Vandaag kondigde hij aan dat luchtvaartmaatschappijen en cruisemaatschappijen zullen kunnen rekenen op federale steun, al hebben ze daar voorlopig nog niet om gevraagd, klinkt het.

Sterkste winst Wall Street in jaren

De aandelenbeurzen in New York reageerden positief op de aankondiging van Trump. De afkondiging van de nationale noodtoestand werd op Wall Street begroet met de sterkste dagwinst van de S&P 500 sinds oktober 2008.

De breed samengestelde graadmeter sloot 9,3 procent hoger op 2.710,95. De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 9,4 procent op 23.185,62 punten. De Nasdaq won 9,3 procent tot 7.874,23 punten. Donderdag waren er nog minnen tot 10 procent te zien.