Trump kondigt einde militaire oefeningen tegen Noord-Korea aan: "Iedereen kan oorlog voeren, enkel de meest moedigen kunnen vrede sluiten" TT

12 juni 2018

05u56

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 1 In een persconferentie reageerde Donald Trump zonet op het akkoord met Kim Jong-un. Trump prees de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en het akkoord, maar zei ook dat de sancties tegen het land voorlopig in voege blijven. "Niemand dacht ooit dat dit mogelijk was, maar vandaag hebben we getoond dat het kon." Trump zal de gezamenlijke militaire oefeningen - de zogeheten 'war games' - met Zuid-Korea voorlopig stopzetten. Dat zal de Verenigde Staten "heel wat geld besparen", klonk het.

Trump schuwde de grote woorden niet op de persconferentie. "Het is een grote eer hier te staan na deze historische top. Ik wil een boodschap van hoop, visie en vrede brengen. We hebben een eerlijk, direct en productief gesprek gehad en hebben elkaar goed leren kennen in korte tijd. We zijn klaar om een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis te schrijven. (...) Iedereen kan oorlog voeren, enkel de meest moedigen kunnen vrede sluiten."

"Geweldig getalenteerd"

"70 jaar geleden startte een zeer bloedig conflict op het Koreaanse schiereiland", verwees Trump naar de oorlog die Korea in een zuidelijk en noordelijk deel opdeelde. "Tienduizenden moedige Amerikanen kwamen om. De oorlog is nooit beëindigd, maar dat zal snel gebeuren. Vijanden kunnen vrienden worden."

Kim Jong-un heeft volgens Trump nu een "geweldige opportuniteit een leider te worden die vrede en vooruitgang brengt voor zijn volk". "Kim wil doen wat juist is. Hij is geweldig getalenteerd en kwam op zijn 26ste al aan de macht."

Mensenrechten

Trump kreeg van journalisten vragen of er ook over mensenrechten is gesproken, aangezien daar niets over in het akkoord staat. De president verzekerde dat dat gebeurd is en dat die gesprekken verdergezet zullen worden. "We spraken er over, vrank en vrij en redelijk lang. Het gaat er daar hard aan toe, dat is waar. Maar we gaan er iets aan doen en verder over spreken", bleef Trump op de vlakte.

Geen oefeningen meer met Zuid-Korea

Volgens Trump komt de "volledige denuclearisatie van het Koraanse schiereiland" er snel. "Dit is niet zoals het verleden. Kim zei met dat ze al een testplatform aan het vernietigen zijn, en ze gaan dat blijven doen. Dat hebben we na de ondertekening nog afgesproken."

Maar tot er vooruitgang is geboekt in de relaties met Noord-Korea en de denuclearisatie, blijven de sancties tegen het land in voege. Wel zullen de VS stoppen met militaire oefeningen op zee die gericht zijn tegen Noord-Korea. "Die verhogen de spanningen en kosten veel geld." Trump verkocht het einde van die oefeningen vooral als een besparingsoperatie.

Trump beklemtoonde dat de Verenigde Staten niets zullen afbouwen, maar zei tegelijk ook dat hij zijn soldaten uit Zuid-Korea wil halen.

De president bedankte de overheid van Singapore voor de organisatie van de top, en de premiers van Zuid-Korea en Japan en de Chinese premier van Xi Jinping, "een geweldige man en vriend" voor hun hulp bij de diplomatieke inspanningen voor de top. Hij bevestigde ook dat Kim zijn uitnodiging heeft aanvaard om naar het Witte Huis te komen.

Gezamenlijke verklaring

De president van de Verenigde Staten en de Noord-Koreaanse leider ondertekenden vanmorgen op de top in Singapore een gezamenlijke verklaring. Kim en Trump engageerden zich opnieuw tot een volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland - dus ook van Zuid-Korea en de Amerikaanse wapens daar - in ruil voor veiligheidsgaranties voor Noord-Korea.

Lees hier ook het integrale akkoord tussen de VS en Noord-Korea.