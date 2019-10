Trump kondigt economische sancties aan tegen Turkije: tarieven op staal gaan omhoog KVDS

14 oktober 2019

22u47

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag sancties tegen Turkije aangekondigd als reactie op de Turkse invasie in Syrië. In een verklaring zei Trump dat de tarieven op staalimporten uit Turkije opnieuw worden verhoogd tot 50 procent vanwege de "destabiliserende acties van Turkije in Noordoost-Syrië".

Verder zal Trump bevelen uitvaardigen waarin sancties tegen huidige en voormalige Turkse functionarissen worden goedgekeurd en onderhandelingen met Turkije over een handelsovereenkomst ter waarde van 100 miljard dollar stopzetten.





In de verklaring belooft hij de Turkse economie snel te vernietigen als het land "dit gevaarlijke en destructieve pad” blijft volgen. Trump zegt ook dat Amerikaanse troepen die uit Syrië worden weggehaald, in dat geval opnieuw zullen worden ingezet en in de regio blijven om de situatie te volgen.