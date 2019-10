Trump kondigt economische sancties aan tegen Turkije: “Bereid om Turkse economie snel te vernietigen”

Tarieven op staalimport worden opgetrokken tot 50 procent KVDS HAA

15 oktober 2019

07u02

Bron: ANP 8 Donald Trump heeft sancties tegen Turkije aangekondigd als reactie op de Turkse invasie in Syrië. In een verklaring zei de Amerikaanse president dat de tarieven op staalimporten uit Turkije opnieuw worden verhoogd tot 50 procent.

De economische sancties worden ingevoerd vanwege de "destabiliserende acties van Turkije in Noordoost-Syrië”, zegt Trump in het statement. Verder zal de Republikein bevelen uitvaardigen waarin sancties tegen huidige en voormalige Turkse functionarissen worden goedgekeurd. Onderhandelingen met Turkije over een handelsovereenkomst ter waarde van 100 miljard dollar worden stopgezet.

In de verklaring belooft Trump de Turkse economie snel te vernietigen als het land "dit gevaarlijke en destructieve pad” blijft volgen. Trump zegt ook dat Amerikaanse troepen die uit Syrië worden weggehaald, in dat geval opnieuw zullen worden ingezet en in de regio blijven om de situatie te volgen. Een kleine groep in het zuidelijke deel van het land blijft sowieso en zal worden ingezet om “restanten” van terreurorganisatie IS te verstoren.



De VS legden Turkije vorig jaar al een staaltarief van 50 procent op vanwege een conflict over een Amerikaanse pastoor, Andrew Brunson. Die werd in Turkije vastgehouden en beschuldigd van spionage. Het tarief werd later weer verlaagd tot 25 procent.

Eensgezindheid

In Washington is er eensgezindheid over economische sancties tegen Turkije. Toch vinden veel parlementariërs, zowel Democraten als Republikeinen, dat Trump er beter aan had gedaan de Turkse aanvallen te belemmeren door zijn militairen niet uit de regio te halen.

Volgens Trump hebben de VS echter geen enkel belang meer bij de inzet van militairen in het gebied. “Er komen grote sancties. Je denkt toch niet dat wij oorlog gaan voeren tegen NAVO-bondgenoot Turkije?”, tweette de president.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Nieuw front

Het Syrische leger trok gisteren diep het Koerdische gebied in, richting de Turkse grens. Volgens Syrische staatsmedia is de stad Manbij bereikt, een commercieel en strategisch knooppunt dat ook op de radar van Turks president Erdogan staat. Daarnaast bezetten de troepen van president Assad de noordoostelijke plaats Tell Tamer, die afgelopen weekend nog is aangevallen door het Turkse leger en zijn Arabische bondgenoten.

Zo is er een nieuw front ontstaan, waarbij het Syrische leger tegenover de troepen van de Turkse president Erdogan staat. De komende dagen zal het leger van Assad steeds verder oprukken om de Koerden te beschermen tegen het Turkse offensief. Erdogan heeft laten weten zich daar geen zorgen om te maken. Hij benadrukte maandag de “positieve houding” van Rusland in het geheel. Poetin geldt als de belangrijkste bondgenoot van Assad, maar werkt ook nauw samen met Turkije.