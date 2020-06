Trump kondigt decreet over politiehervorming aan IB

16 juni 2020

02u52

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij vandaag een presidentieel bevel zal ondertekenen over het hervormen van de politie. Ook geeft hij dan een persconferentie. Trump zei niet wat precies in het decreet komt te staan. Een ingewijde vertelt aan CNN dat het vermoedelijk niet gaat om vergaande maatregelen.

De president zou onder meer opdracht geven om een database in te stellen zodat excessief politiegeweld beter in kaart gebracht kan worden. Ook zal de politie mogelijk worden aangemoedigd om met gespecialiseerde hulpverleners op pad te gaan als een melding binnenkomt over bijvoorbeeld mensen met psychische problemen, daklozen of verslavingsproblematiek.

Hoge overheidsfunctionarissen lieten maandag weten dat door het decreet goedkeuring voor bepaalde federale subsidies voor politiekorpsen gekoppeld wordt aan 'goed politieoptreden'. Dat moet de korpsen aansporen tot verbeteringen. Ook moet de achtergrond van nieuw aan te nemen agenten beter gecheckt worden.

In de Verenigde Staten wordt al weken gedemonstreerd tegen politiegeweld en racisme. Die protesten volgen op de dood van de zwarte arrestant George Floyd, die overleed nadat een agent in Minneapolis minutenlang met een knie op zijn nek drukte. De president reageerde ook op de dood van een zwarte man in Atlanta, die doodgeschoten is door de politie. Trump noemde dat een vreselijke situatie.