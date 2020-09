Trump kondigt commissie voor “patriottisch onderwijs” aan kv

18 september 2020

01u37

Bron: Belga 0 Te midden het debat over racisme en discriminatie in de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse president Donald Trump een commissie opgericht die patriottisch onderwijs moet bevorderen.

De rellen van de afgelopen maanden zijn het resultaat van "decennia van linkse indoctrinatie op onze scholen", sprak Trump donderdag. Er wordt daarbij geprobeerd om studenten zo ver te brengen dat ze zich schamen voor de geschiedenis van het land, dit is "een vorm van kindermishandeling", aldus de president.

Een commissie voor patriottisch onderwijs moet daar verandering in brengen. "Onze jongeren zal worden aangeleerd om Amerika met hart en ziel lief te hebben", klonk het.



In de VS woedt er al lang een discussie over de vraag of racisme in de instellingen en in het dagelijkse leven verankerd is, en in hoeverre slavernij de begingeschiedenis van het land heeft gevormd. De controverse kende de voorbije maanden een hoogtepunt met de protesten die zijn ontstaan nadat verschillende zwarte Amerikanen bij politiegeweld om het leven kwamen.