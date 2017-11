Trump kondigt "belangrijke verklaring" aan na terugkeer uit Azië ADN HA

08u30

Bron: Belga 0 EPA De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag een punt gezet achter zijn Aziatische reis. Het toestel Air Force One steeg in de namiddag (lokale tijd) op in de Filipijnse hoofdstad Manilla. Trump kondigde aan een "belangrijke verklaring" af te zullen leggen vanuit het Witte Huis na zijn terugkeer.

Zijn vlucht terug naar Washington duurt zowat 22 uur. Na zijn terugkeer zal hij een "belangrijke verklaring" afleggen, zo maakte hij bekend op Twitter. Het tijdstip daarvoor moet nog bepaald worden.

I will be making a major statement from the @WhiteHouse upon my return to D.C. Time and date to be set. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Ter afsluiting van zijn twaalfdaagse rondreis door Azië nam de Amerikaanse leider in Manilla deel aan verschillende bijeenkomsten. Trump toonde zich heel tevreden met de resultaten van zijn reis. Hij zei een ongelooflijk succesvolle reis achter de rug te hebben. Hij zei ook "vele goede vrienden" te hebben gemaakt tijdens zijn reis, waarbij hij ook voet aan grond zette in Japan, China, Zuid-Korea en Vietnam.

Mensenrechten

In Manilla had Trump gisteren een ontmoeting met de Filipijnse president Rodrigo Duterte. Beide leiders beklemtoonden tijdens een gesprek het belang van de mensenrechten. "De mensenrechten en de waardigheid van het menselijk leven zijn essentieel", staat in een verklaring die vandaag wereldkundig is gemaakt.

Duterte is erg omstreden vanwege zijn brutale strijd tegen drugshandelaars en -gebruikers, waarbij duizenden doden zijn gevallen.

Eerder was het nog onduidelijk of Duterte en Trump de mensenrechten tijdens hun gesprek hadden aangekaart. Daarover spraken het Witte Huis en de Filipijnse regering elkaar tegen. Volgens Sarah Sanders, woordvoerster van het Witte Huis, was het thema "kort" ter sprake gekomen. De woordvoerder van Duterte, Harry Roque, zei echter dat er niet over de mensenrechten was gesproken.

REUTERS