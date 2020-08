Trump kondigt aankoop 150 miljoen snelle testen aan kv

28 augustus 2020

00u37

Bron: Belga 1 De Verenigde Staten zullen 150 miljoen snelle coronatesten kopen van farmabedrijf Abbott. Dat heeft de woordvoerster van president Donald Trump aangekondigd. De sneltesten moeten het economische herstel ondersteunen.

Volgens woordvoerster Kayleigh McEnany gaat het om een belangrijke stap, "die het land zal helpen om open te blijven, om Amerikanen weer aan het werk te krijgen en om kinderen naar school te laten gaan".

De aankoop gebeurt in het kader van een akkoord met Abbott ter waarde van 750 miljoen dollar. Op zijn website zegt het bedrijf dat het een test met resultaat binnen 15 minuten voor 5 dollar op de markt zal brengen.



Een nadeel van de sneltesten is dat ze minder betrouwbaar zijn. Ze zouden veel valse negatieve resultaten geven. Maar voor sommige experten is een brede uitrol van die testen efficiënter omdat het aantal vastgestelde gevallen toch groter zou liggen dan momenteel.