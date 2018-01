Trump kon naam Chinese president niet uitspreken: "Zie hem als een vrouw" jv

08u01

Bron: The Guardian 0 REUTERS Donald Trump en Xi Jinping, twee van de machtigste presidenten op aarde, ontmoetten elkaar vorig jaar in april in Mar-a-Lago, Trumps resort in Florida. The Donald kon de naam van de Chinese president niet uitspreken en kreeg daarom de raad Xi Jinping als een vrouw te beschouwen. 'Shee' komt immers aardig in de buurt van een verstaanbare uitspraak van Xi. Dat schrijft journalist Michael Wolff in zijn nu al ophefmakende boek over het Witte Huis.

The Guardian kon het boek 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' - dat vandaag vervroegd uitkomt - deze week al inkijken en haalt de uitspraakperikelen van Donald Trump aan. De Amerikaanse president wou zijn Chinese tegenhanger, op zijn geheel eigen wijze, 'Mr. X-i' noemen. Om zo'n blunder te vermijden, werd Trump op het hart gedrukt beter aan een vrouw te denken en Jinping aan te spreken met 'she'.

De 'Chinese les' bracht volgens Wolff op, daar in Mar-a-Lago, ook 'Winter White House' genoemd: "De Chinezen waren in een gemoedelijke bui, zichtbaar bereid om Trump te paaien. En ze kwamen snel tot de conclusie dat als je hem vleit, hij ook jou vleit". Na het bezoek leken Trumps aanvallen tegen China tijdens zijn presidentscampagne plaats te maken voor een hernieuwde band tussen beide grootmachten, bestempeld door Trump als "a very, very great relationship".

China komt nog een paar keer voor in het boek van Wolff. Zo citeert de auteur een klagende Trump: "Als we toch in Afghanistan moeten zijn, kunnen we er dan geen geld verdienen? China heeft er mijndeals, maar de VS niet".