Trump komt niets tekort in zijn presidentiële suite in het ziekenhuis: van living en keuken tot eigen intensive care Raymond Boere ADN

04 oktober 2020

11u45

Bron: AD.nl, NBC 8 De Amerikaanse president Donald Trump komt niets tekort in de presidentiële suite van het militaire ziekenhuis Walter Reed, waar hij wordt behandeld voor corona. Als zijn medische toestand het toelaat kan hij er gewoon doorwerken.

De speciale afdeling in Bethesda, Maryland, ligt op een steenworp afstand van het Witte Huis in Washington en voldoet aan dezelfde strenge beveiligingseisen. Zo kan Trump veilig blijven communiceren met de buitenwereld en krijgt hij presidentiële bescherming.

Eigen intensive care

Walter Reed wordt gerund door het Amerikaanse ministerie van Defensie, maar het is het Witte Huis dat eigen controle heeft over de presidentiële suite, die zich in het zuidelijke gedeelte van het complex bevindt. De suite neemt zelfs de héle zuidelijke vleugel in, melden Amerikaanse media. Dat hoeft ook niet te verbazen, aangezien de presidentiële suite zowel een woonruimte en kantoor als een medische faciliteit is.

Trump beschikt er over een privé behandelkamer en een eigen afdeling intensieve zorg. De dokter die hem behandelt is 24 uur per dag in zijn omgeving en heeft er een eigen slaapkamer om snel in te kunnen grijpen mocht de gezondheid van de president plots sterk achteruit gaan. Als de dokter van het Witte Huis specialistische hulp nodig heeft, kan hij andere artsen oproepen die al een veiligheidsscreening hebben ondergaan.

Luxe

Trump beschikt verder over zijn eigen woonkamer. Er is ook een keuken en een aparte eetkamer en een conferentiezaal waar hij kan werken. Zijn stafmedewerkers hebben er ook een eigen kantoor.

De president heeft vanuit het ziekenhuis inmiddels met een videoboodschap laten weten dat hij hard op weg is naar herstel en er spoedig weer zal zijn om Amerika ‘groot te maken’. Het is niet duidelijk waar die boodschap juist werd opgenomen. Achter de president staan in ieder geval de Amerikaanse vlag en de vlag met het presidentiële wapen.

Trump werd ook al gefotografeerd in de vergaderzaal, met donkere houten kasten op de achtergrond.

Het militair ziekenhuis in Maryland - voluit het ‘Walter Reed National Military Medical Center’ - opende in 2011 nadat het eerdere ‘Walter Reed Army Medical Center’ in Washington, D.C., werd gesloten.

Op Twitter circuleren momenteel foto’s uit 2007 van de VIP-suite in het oude medische centrum, maar het gaat dus niet om dezelfde faciliteit. Voorlopig is het dan ook gissen hoe de suite waar Trump nu vertoeft er eigenlijk uitziet.

