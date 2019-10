Trump: “Koerden hielpen VS niet tijdens Tweede Wereldoorlog” ttr

10 oktober 2019

11u43

Bron: The Guardian 52 De Amerikaanse president Donald Trump deed tijdens een persconferentie een opmerkelijke uitspraak. Trump beargumenteert het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Syrië door te zeggen dat de Koerden ook niet hielpen bij de invasie van Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Donald Trump besliste om Amerikaanse soldaten die in Noord-Syrië Koerdische troepen bijstaan weg te halen. Dat besluit maakte hij bekend na een telefoontje met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Zo gaf hij Turkije de vrije hand om de Koerden in dat gebied aan te vallen.

Tijdens een persconferentie verdedigde Trump zijn beslissing met een opmerkelijke uitspraak. “De Koerden hielpen ons niet tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de invasie van Normandië”, zei de president. “Dit heb ik gelezen in een zeer zeer krachtig geschreven artikel”, klonk het. Daarmee refereerde Trump aan een column van de conservatieve opinieschrijver Kurt Schlichter, meldt The Guardian.

Vluchtelingen

De Turkse regering wil haar grens veilig stellen om “een creatie van een toegangsweg voor terroristen” te voorkomen. In de regio verblijven miljoenen vluchtelingen. Op de vraag wat Erdogan moet doen volgens de VS antwoordt Trump: “We zullen dat gaandeweg moeten bepalen. Erdogan wil ze terugsturen naar waar ze vandaan komen. Ze terugsturen naar Syrië. Momenteel vangt hij miljoenen mensen op. Die zouden overal zijn als hij ze niet opving.”

“We zullen zien hoe hij het doet. Hij kan het op een humane manier doen en hij kan het op een inhumane manier doen. Maar als hij het niet humaan doet, dan zal dat zware economische gevolgen hebben”, waarschuwde de Amerikaanse president.

Kritiek

Er is zware kritiek op het besluit van Trump, omdat hij de Koerdische milities in de steek zou laten. Beide partijen hebben terreurbeweging Islamitische Staat (IS) voor een groot deel verdreven in Syrië, maar de Koerden dreigen er nu alleen voor te komen staan. Trump vindt niet dat hij de Koerden in de steek laat. Volgens de president heeft de VS “veel geld uitgegeven om ze te helpen”.

Afgelopen weekend beargumenteerde Trump zijn besluit nog op een andere manier. Toen zei de president dat hij de militairen onmiddellijk weghaalt, omdat de VS er niets meer te zoeken hebben. Hij noemde de Turkse operaties tegen de Koerden in Syrië “een slecht idee” en beklemtoonde dat de Verenigde Staten er niet achter staan. Ook waarschuwde hij Erdogan voor zware economische sancties als hij het te bont maakt in Syrië.