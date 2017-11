Trump kleineert Amerikaanse senator als 'Pocahontas' Redactie

Bron: The Independent 0 AFP President Donald Trump. In een tweet noemt president Trump de democratische senator Elizabeth Warren 'Pocahontas'. De denigrerende opmerking verwijst naar de Indiaanse achtergrond van de politica. Trump gebruikt de term wel vaker.

In het bericht verwijst Trump naar een interview van de progressieve senator Warren over de presidentscampagne van de Democraten. Warren stelde dat Clinton en haar campagne de strijd met concurrent Bernie Sanders zo manipuleerde, dat Clinton de Democratische nominatie niet kon verliezen.

Pocahontas just stated that the Democrats, lead by the legendary Crooked Hillary Clinton, rigged the Primaries! Lets go FBI & Justice Dept. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trump schrijft: "Pocahontas heeft net verklaard dat de Democraten, geleid door de legendarische 'crooked' (corrupte) Hillary Clinton, gesjoemeld hebben met de voorverkiezingen! Komaan FBI en Justitie."

Het is niet voor het eerst dat Trump naar Warren verwijst als zijnde Pocahontas. In een interview met Fox News in juni 2016 deed Trump laconiek over het gebruik van de term. Hij excuseerde zich bij Pocahontas. "Ik betreur dat ik haar Pocahontas heb genoemd, want eigenlijk is dit een enorme belediging voor Pocahontas", aldus Trump. "Bij deze excuseer ik mij bij Pocahontas."

Senator Elizabeth Warren baseert haar Indiaanse achtergrond voornamelijk op familieverhalen. In de Verenigde Staten is niet iedereen overtuigd van haar claim. Zo stelde Scott Brown, haar republikeinse tegenstander bij de senatorverkiezingen in 2012, destijds dat Warren een verzonnen achtergrond gebruikt voor eigengewin.

AFP Elizabeth Warren.

Trump verwijst in meerdere tweets naar het interview van Warren en het net gepubliceerde boek van oud-partijvoorzitter Donna Brazile. In het boek stelt Brazile bewijs te hebben gevonden voor Sanders' beschuldigingen. Sanders en zijn campagne waren met name boos dat het partijbestuur, dat volgens hen duidelijk op de hand was van Clinton, de Democratische debatten steeds hield op momenten dat er juist weinig mensen zouden kijken.

Everybody is asking why the Justice Department (and FBI) isn't looking into all of the dishonesty going on with Crooked Hillary & the Dems.. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

...New Donna B book says she paid for and stole the Dem Primary. What about the deleted E-mails, Uranium, Podesta, the Server, plus, plus... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

....People are angry. At some point the Justice Department, and the FBI, must do what is right and proper. The American public deserves it! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link