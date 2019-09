Trump klaagt zelfs in condoleances over overleden prominente journaliste: “Ze heeft me nooit fijn behandeld” TT

18 september 2019

12u39

Bron: Washington Post, The Hill 0 “Ik heb ze nooit ontmoet. Ze heeft me nooit fijn behandeld. Maar ik zou haar familie het allerbeste willen wensen. Ze was een professional, en ik respecteer professionals.” Met die boodschap reageerde president Donald Trump op het overlijden van de 75-jarige journaliste Cokie Roberts, de “oermoeder” van de Amerikaanse publieke radio.

Roberts stierf gisteren aan de gevolgen van borstkanker in haar huis in Washington. In de jaren 70, een tijd waarin vrouwelijke politieke journalisten zeldzaam waren, werkte ze voor CBS en de nationale radiozender NPR. Daarna werd ze een van de prominentste politieke reporters bij ABC. Ze kreeg onder andere drie Emmy Awards voor haar werk. NPR-baas Jarl Mohn noemde Roberts “de vertrouwde stem waarop Amerikanen rekenen als er politiek nieuws uitbreekt”.

In heel de VS reageerden politici en prominenten verslagen op het overlijden. Verschillende van Trumps voorgangers eerden Roberts in publieke mededelingen. Ex-president George W. Bush en zijn vrouw Laura spraken over een “getalenteerde, harde maar eerlijke reporter”. “Ze werd na tientallen jaren een hechte vriendin.”

“Een instituut”

Barack Obama noemde Roberts dan weer een “rolmodel voor jonge vrouwen in een tijd toen het beroep nog werd gedomineerd door mannen”, Bill Clinton sprak over “een instituut”. Voormalige vicepresident Joe Biden had het over “een pionier”: “Meedogenloos in haar jacht op de waarheid, standvastig in haar overtuiging om barrières voor vrouwen in de journalistiek neer te halen: ons land is er dankzij haar beter op geworden.”

In 2016 schreef Roberts samen met haar echtgenoot een column waarin ze de “rationele vleugel” van de Republikeinse partij opriep ervoor te zorgen dat Donald Trump niet hun presidentskandidaat zou worden.

Trump krijgt op sociale media heel wat commentaar voor zijn uitspraken. Joe Walsh, een Republikeins politicus die het tegen Trump wil opnemen in de voorverkiezingen, noemt Trump omwille van zijn uitspraken “volkomen onbekwaam om iets te geven om iemand behalve hemzelf”. Acteur Morgan Freeman vraagt zich dan weer af of “we in de moderne tijd ooit zo’n klasseloos stuk stront verkleed als mens hebben meegemaakt?”

A journalist dies today. Trump is asked about the journalist who dies today. The first words out of his mouth are: “She never treated me nicely.”



He’s utterly incapable of caring about anyone but himself. That’s a really dangerous thing for America. https://t.co/1Pk0aTepVd Joe Walsh(@ WalshFreedom) link

Have modern times seen a more classless piece of shit masquerading as human?!!https://t.co/NWDRtCspxZ Morgan J. Freeman(@ mjfree) link