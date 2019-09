Trump: “Kiezer zal mij niet afstraffen voor vete met China” jv

20 september 2019

17u10

Donald Trump denkt niet dat Amerikaanse kiezers hem zullen straffen voor het aanhoudende handelsconflict met China. De president van de Verenigde Staten wil in 2020 opgaan voor een herverkiezing. Hij denkt niet dat het, met het oog op de verkiezingen, nodig is om een halfslachtige deal met China te sluiten. Een definitief akkoord tussen de landen zou volgens hem wel positief kunnen uitpakken.

“Ik wil geen gedeeltelijke deal. Ik ben op zoek naar een allesomvattende deal”, aldus Trump vrijdag in het Witte Huis ten overstaan van journalisten, terwijl de Australische premier Scott Morrison in Washington op bezoek is. Hij benadrukte ook zijn goede band met zijn Chinese collega Xi Jinping, maar ook dat de relatie tussen de twee momenteel wat moeizamer is.

De aanhoudende handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten heeft de wereldmarkten in beroering gebracht. De markten zakten in mei in toen besprekingen tussen China en de VS mislukten. Deze week zijn gesprekken weer hervat. Doel is om begin oktober op hoog niveau verder te onderhandelen. Naar verluidt komt Trump als teken van goede wil met een uitzonderingslijst voor vierhonderd productsoorten uit China waarop importtarieven rusten.

Volgens Trump hebben de Amerikanen al miljarden opgehaald met de opgelegde tarieven op geïmporteerde Chinese producten. De opbrengsten zullen in de nabije toekomst volgens hem de grens van 100 miljard dollar doorbreken. Trump wees er ook op dat de Chinezen een moeilijk jaar beleven en dat de tarieven de Amerikanen niets kosten.

Amerikaanse en Australische diplomaten maken zich naar verluidt steeds meer zorgen over de invloedssfeer van China in de Pacifische regio. Er zouden tekenen zijn dat de arm van Peking al strekt voorbij de Zuid-Chinese Zee tot op de Pacifische eilanden. Dit gebied dicht bij Australië valt doorgaans onder de Amerikaanse hegemonie.