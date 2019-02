Trump kiest miljonairsvrouw als nieuwe VN-ambassadeur kv

23 februari 2019

01u58

Bron: Belga, AP, Reuters 0 Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, heeft vrijdag diplomate Kelly Knight Craft voorgedragen als ambassadrice van de VS bij de Verenigde Naties. Indien haar benoeming bevestigd wordt door de Senaat, zal ze Nikki Haley vervangen.

Craft (56) is momenteel nog ambassadeur in Canada, in een periode waarin de betrekkingen tussen beide landen op een dieptepunt kwamen. Zo noemde Trump de Canadese premier Justin Trudeau vorig jaar rond de handelsbesprekingen ten tijde van de G7-top in Canada “zwak en oneerlijk”.

Ze werd voor de post voorgedragen door Mitch McConnell, de huidige Republikeinse fractieleider in de Amerikaanse Senaat. Craft is ook bevriend met McConnells vrouw, de huidige Amerikaanse minister van Transport Elaine Chao.



“Kelly deed buitengewoon goed werk om onze natie te vertegenwoordigen en ik twijfel er niet aan dat ons land onder haar leiding op het hoogste niveau zal vertegenwoordigd worden”, tweette Trump.

Aanvankelijk wilde Trump Heather Nauert, de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, voordragen voor de post. Nauert trok echter vorige week haar kandidatuur in, wegens “familiale redenen”. bron vertelde aan Reuters dat Nauert haar kandidatuur moest intrekken, omdat ze een nanny in dienst had die legaal in de VS verbleef, maar geen werkvergunning had.

Craft maakte deel uit van de VS-delegatie bij de VN tijdens de regering van president George Bush Jr. Ze is getrouwd met de Amerikaanse miljardair Joe Craft, die actief is in de steenkoolindustrie. Het stel is een grote financiële sponsor van de Republikeinse partij.

....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link