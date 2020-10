Trump keurt onder toenemende druk nu toch extreemrechtse racistische groeperingen af SVM

02 oktober 2020

08u23

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich uitgesproken tegen extreemrechtse racistische groeperingen zoals de Proud Boys en de Ku Klux Klan. De druk daaromtrent nam almaar toe.

"Ik veroordeel de Proud Boys. Ik weet niet veel van de Proud Boys, maar dat keur ik af", klonk het tijdens een interview met Fox News.

Trump weigerde in eerste instantie tijdens het eerste verkiezingsdebat met zijn Democratische rivaal Joe Biden expliciet afstand te nemen van extreemrechtse groeperingen als de Proud Boys. Critici zagen dat als een steunbetuiging van de president.

Kritiek van Republikeinen

De weigering om de groepering af te keuren, werd ook fel bekritiseerd door verschillende vooraanstaande Republikeinen. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis waren de uitspraken van de president over de Proud Boys niet als zodanig bedoeld.

De Proud Boys werden in 2016 opgericht door Gavin McInnes. De naam is ontleend aan het nummer ‘Proud of Your Boy’ uit de Disney-film Aladdin. De ‘broederschap van mannen’ stamt uit de rechtse Alt-Right-beweging en hecht veel belang aan wat ze zelf omschrijven als ‘westerse waarden’. Volgens McInnes is er een ‘oorlog tegen mannelijkheid’ gaande en is knokken -of een knokpartij veroorzaken- onderdeel van de ontgroening.

