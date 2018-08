Trump keurt defensiebudget van 716 miljard dollar goed: "Meest significante investering in ons leger en onze soldaten uit de moderne geschiedenis" LVA

14 augustus 2018

02u00

Bron: Belga 1 VS-president Donald Trump heeft maandag een wetsontwerp met een defensiebudget van 716 miljard dollar ondertekend. Doel ervan is het leger te moderniseren en de paraatheid te bevorderen.

Trump ondertekende het wetsontwerp, de National Defense Authorization Act, in aanwezigheid van duizenden soldaten in Fort Drum, een militaire basis ongeveer vierhonderd kilometer ten noordwesten van New York City. De wet is "de meest significante investering in ons leger en onze soldaten uit de moderne geschiedenis", zei Trump.

Verouderde tanks, vliegtuigen en schepen zullen vervangen worden "met de meest geavanceerde en dodelijke technologie ooit ontwikkeld", zei Trump. "Hopelijk zullen we zo sterk zijn dat we ze nooit zullen moeten gebruiken. Maar als we het wel zouden doen, dan zou niemand een kans hebben."

(lees verder onder foto's)

Loonsverhoging en 15.600 extra troepen

De wet maakt budget vrij voor 77 F-35-gevechtsvliegtuigen, een nieuw vliegdekschip en andere oorlogsschepen, en voor de modernisering van het Amerikaanse nucleaire arsenaal, zegt het Witte Huis in een persbericht. Ook komt er een loonsverhoging van 2,6 procent voor de leden van de strijdkrachten - de grootste verhoging in 9 jaar volgens het Witte Huis. Er zullen ook 15.600 troepen bijkomen.

Buitenlandse machten

Tot slot betaalt de VS 500 miljoen dollar om mee het Israëlische raketafweersysteem te produceren, 850 miljoen dollar om de Iraakse veiligheidsdiensten te trainen, en 250 miljoen dollar om de Oekraïense veiligheid te ondersteunen. Het budget geldt voor het fiscale jaar 2019, dat van start gaat op 1 oktober.