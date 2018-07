Trump keert zijn kar: "Toch Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen" kv

17 juli 2018

21u03

Bron: Belga, CNN, CBS News 33 Een dag nadat hij tijdens een persconferentie met Vladimir Poetin beweerde dat hij ervan overtuigd was dat er geen Russische inmenging was in de Amerikaanse verkiezingen van 2016, maakt president Donald Trump vandaag toch een U-bocht. Het Amerikaanse staatshoofd zegt informatie daaromtrent van de inlichtingendiensten te aanvaarden, aldus de conservatieve nieuwszender Fox en andere Amerikaanse media.

Gisteren beweerde Trump nog dat hij Poetin geloofde in zijn bewering dat Rusland zich niet in de verkiezingen gemengd heeft. Hij kreeg voor die uitspraak echter de wind van voren uit alle hoeken. Niet alleen de Democraten en de Amerikaanse inlichtingendiensten, ook zijn eigen Republikeinse achterban reageerden verbouwereerd op het feit dat de president meer vertrouwen hechtte aan de woorden van Poetin dan aan informatie van zijn eigen diensten.

Trump gaf vandaag uiteindelijk toe aan de druk en verklaarde dan toch dat hij achter de Amerikaanse inlichtingendiensten staat. Hij zal ook maatregelen nemen om verdere inmenging in de toekomst te vermijden, zei hij.

De Amerikaanse president las een verklaring af voor journalisten die zich voor het Witte Huis hadden verzameld.

Zijn uitspraak gisteren was een verspreking, zei hij. De president beweerde dat hij tijdens de persconferentie wilde zeggen dat hij geen reden zag "om te denken dat iemand anders dan Rusland" zich had bemoeid met de verkiezingen van 2016. In de plaats daarvan had hij per ongeluk gezegd dat hij geen reden had "om te denken dat het Rusland" was.

Hij herhaalde dat er geen samenzwering was tussen zijn campagne en Rusland en dat de Russische pogingen om de verkiezingen te beïnvloeden geen effect hebben gehad op het uiteindelijke resultaat.

Zijn ontmoeting met Poetin in het Finse Helsinki was overigens een succes, stelde hij nog.