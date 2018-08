Trump-kandidaat op weg naar uitzonderlijk nipte winst in Ohio in aanloop naar tussentijdse verkiezingen kg

08 augustus 2018

07u55

Bron: Belga 0 Drie maanden voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten heeft de door president Donald Trump gesteunde kandidaat bij een stemming in de staat Ohio een overwinning behaald. Dat blijkt althans uit de voorlopige resultaten.

Bij de buitengewone verkiezing in Ohio voor het Huis van Afgevaardigden zou Republikein Troy Balderson een nipte overwinning hebben geboekt. Volgens nieuwszender CNN is het verschil evenwel zo nipt dat het te vroeg is om hem al definitief als overwinnaar uit te roepen. Democraat Danny O'Connor zou tweeduizend stemmen achter liggen.

CNN bericht dat Balderson in het kiesdistrict 101.574 of 50,4 procent van de stemmen behaald heeft. O'Connor zou na telling van bijna alle stemmen uitkomen op 99.820 stemmen of 49,3 procent.



De stemming in Ohio geldt als graadmeter voor de tussentijdse verkiezingen van 6 november. De Democraten willen dan de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heroveren. CNN zegt dat het kleine verschil in Ohio al als een succes voor de Democraten kan beschouwd worden, omdat het kiesdistrict al dertig jaar lang Republikeins is.

Op Twitter feliciteerde President Trump Balderson al met zijn overwinning. "Een heel bijzondere en belangrijke race", klonk het.

.....Congratulations to Troy Balderson on a great win in Ohio. A very special and important race! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link