Trump kaffert minister uit in ongemeen harde tirade en iedereen schuifelt ongemakkelijk op zijn stoel Karen Van Eyken

11 mei 2018

19u46

Bron: The New York Times, The Washington Post 2 De Amerikaanse president is ongemeen hard van leer getrokken tegen de minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen tijdens een kabinetsvergadering over migratie deze week. Dat hebben drie anonieme bronnen onthuld tegenover The Washington Post. Het werd zo ongemakkelijk dat de kabinetsmedewerkers niet meer wisten waar te kijken.

Donald Trump haalde uit naar zijn kabinet, en minister Nielsen in het bijzonder, tijdens een tirade die meer dan een half uur duurde. De president was zonder meer woedend toen hem werd verteld dat voor de tweede opeenvolgende maand 50.000 mensen werden gearresteerd voor het illegaal oversteken van de Mexicaans-Amerikaanse grens. Zijn gezicht liep rood aan en hij verhief zijn stem door te roepen dat "Nielsen de grens moest sluiten".

"Waarom heb je geen oplossingen? Hoe kan het dat dit nog steeds aan het gebeuren is?", vroeg hij. "Onze grenzen moeten dicht. We zijn gesloten", voegde hij daaraan toe.

Nielsen probeerde zich te verweren door te stellen dat ze niet zo veel wettelijke mogelijkheden had om de instroom van illegalen in te dammen. Jeff Sessions, de minister van Justitie, steunde haar en verklaarde dat er naar andere manieren werd gezocht om illegale grensoverschrijdingen te voorkomen.

De woordenvloed van de president ging zo lang door dat vele aanwezigen op hun stoel begonnen te schuifelen en pijnlijke grimassen trokken, vertelden medewerkers van het Witte Huis. Uiteindelijk werd er veranderd van onderwerp en ging het over de gezondheidszorg waarna er een zucht van opluchting werd geslaakt.

Het was The New York Times die donderdag als eerste melding maakte van de uithaal van Trump naar Nielsen. De krant claimde dat Nielsen, die in december als minister van Binnenlandse Veiligheid aan de slag was gegaan, een ontslagbrief had geschreven na de uitbrander van de president. Maar een woordvoerder van haar kabinet sprak dat tegen. Twee functionarissen verklaarden dat de minister duidelijk van haar melk was, maar dat ze niets wisten over een ontslagbrief.

Trump zou zich al meermaals laten ontvallen hebben dat hij Nielsen niet krachtdadig genoeg vindt. Een persoon die dicht bij de minister staat, meent dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat ze ontslag neemt. "Ze heeft het gevoel dat ze alles doet wat binnen haar mogelijkheden ligt en dat ze goed werk levert wat betreft immigratie, maar ze moet zich uiteraard aan de wet houden", aldus de bron. "Het is erg frustrerend wanneer je baas daar niet tevreden over is."