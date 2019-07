Trump jut menigte tijdens rally op tegen Ilhan Omar: “Stuur haar terug” IB

18 juli 2019

06u31

Bron: Reuters, AD 0 De Amerikaanse President Trump heeft tijdens een rally in Noord Carolina de menigte opgehitst tegen de vier vrouwelijke Democratische Congresleden die van hem “terug moeten naar hun eigen land”. Kop van jut was vooral Ilhan Omar, die 30 jaar geleden als kindvluchteling vanuit Somalië in de VS aankwam. De menigte scandeerde tijdens de rally meermaals ‘send her back’, ‘stuur haar terug'.

Ilhan Omar, die sinds dit jaar Minnesota vertegenwoordigt in het Huis van Afgevaardigden, kwam op haar twaalfde vanuit Somalië naar de VS. Zij moet van de aanhangers van Trump worden teruggestuurd, blijkt uit beelden van de bijeenkomst waar de president het publiek aanmoedigde.

Trump rally crowd launches into "send her back" chant over Ilhan Omar https://t.co/VMaxlgbQn1 pic.twitter.com/92v7Lh4Uza The Daily Beast(@ thedailybeast) link

Verkiezingsstrategie

Bij de rally schoffeerde Trump niet alleen langdurig Ilhan Omar, maar ook de overige leden van ‘The Squad’: Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib en Ayanna Pressley, die hij allen deze week al eerder onder vuur nam door te zeggen dat ze “terug naar hun eigen land” moesten gaan. Daarmee bevestigt hij de vermoedens dat dergelijke aanvallen een centrale rol gaan spelen in zijn strategie om volgend jaar opnieuw de verkiezingen te winnen.

Trump heeft een hekel aan de vier progressieve Democrates omdat zij volgens de president symbool staan voor een socialistische, uiterst linkse koers binnen de Democratische partij waar hij zelf niets mee op heeft.

Spreekkoren niet nieuw

Spreekkoren tijdens de rally's van Trump zijn overigens niet nieuw; tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 riep hij zijn aanhangers regelmatig op om ‘Lock her up!’ (‘sluit haar op’) te roepen over zijn tegenstander in de race, Democraat Hillary Clinton.