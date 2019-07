Trump juicht nadat rechters hotelzaak tegen hem van tafel vegen: “Ik verlies juist een fortuin om jullie president te zijn” ADN

10 juli 2019

20u28

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft een belangrijke juridische overwinning geboekt. Regionale overheden hadden hem aangeklaagd omdat hij de grondwet zou overtreden met zijn hotel in Washington, maar een federaal hof van beroep in Richmond heeft die zaak van tafel geveegd.

De autoriteiten in Maryland en het District of Columbia (D.C.) beschuldigden Trump ervan op onrechtmatige wijze te profiteren van zijn publieke functie. Buitenlandse functionarissen geven veel geld uit bij zijn Trump International Hotel in de buurt van het Witte Huis. Dat zou ook ten koste gaan van andere lokale ondernemingen.

De zaak draaide om de vraag of geld dat het hotel verdient aan buitenlandse overheden valt onder anticorruptieregels in de grondwet. De rechters oordeelden echter dat er geen juridische basis was voor de rechtszaak. De overheden zouden niet hebben aangetoond dat hun burgers worden benadeeld. Trump kraaide naderhand victorie op Twitter. Hij noemde de zaak belachelijk en onderdeel van een heksenjacht. Volgens Trump kost het presidentschap hem juist een vermogen.

....serving and doing a great job as your President (including accepting Zero salary!). Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link