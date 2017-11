Trump: "Japanse premier zou Noord-Koreaanse raketten uit lucht kunnen schieten... als hij Amerikaans wapentuig koopt" LB

12u56

Bron: Reuters 1 AFP Donald Trump en Japans premier Shinzo Abe. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde vandaag dat Japan in staat zou zijn Noord-Koreaanse raketten "uit de lucht te schieten" indien het land Amerikaanse wapensystemen zou kopen die daarvoor nodig zijn. Zo spoort hij Japan aan een stelling in te nemen die het land tot nog toe heeft vermeden.

Noord-Korea werkt aan kernwapens en een rakettenprogramma en legt daarmee door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgelegde sancties naast zich neer. Het regime van Kim Jong-un maakt er bovendien geen geheim van dat het een raket wil ontwikkelen die het Amerikaanse vasteland kan bereiken. Noord-Korea vuurde al twee raketten af boven Japan.

Trump herhaalde na zijn top met de Japanse premier Shinzo Abe zijn mantra dat het tijdperk van strategisch geduld met Noord-Korea ten einde is en zei dat Japan en de VS samenwerken om de "gevaarlijke agressies" het hoofd te bieden. Hij maande Japan ook aan zijn handelstekort met de Verenigde Staten te verlagen en meer Amerikaanse wapensystemen te kopen.

"Hij (Abe, red.) zal ze uit de lucht schieten als hij veel bijkomende militaire uitrusting koopt van de Verenigde Staten", zei hij met een verwijzing naar de Noord-Koreaanse raketten. "De premier gaat massaal veel militaire uitrusting kopen, en terecht. Wij maken met voorsprong het beste militaire materieel".

Abe zal ze uit de lucht schieten als hij veel bijkomende militaire uitrusting koopt van de Verenigde Staten. De premier gaat een massa militaire uitrusting kopen, en terecht. Wij maken met voorsprong het beste militaire materieel Donald Trump

Abe van zijn kant verklaarde dat Tokio "indien nodig" raketten zal neerhalen. In een recent interview stelde Trump dat Japan een natie van samurai is en dat het land de Noord-Koreaanse raketten had moeten neerhalen.

Japan wil raketten enkel neerhalen als die op Japans grondgebied dreigen neer te komen of indien geoordeeld wordt dat de raketten voor Japan een "existentiële bedreiging" vormen omdat ze op een Amerikaans doelwit zijn gericht.

"Bedreiging voor beschaafde wereld"

"Het belangrijkste is dat we samenwerken om de gevaarlijke agressies van het regime in Noord-Korea het hoofd te bieden", zei Trump. Hij noemde de kerntests en raketlanceringen boven Japan "een bedreiging voor de beschaafde wereld en voor de internationale vrede en stabiliteit".

"Sommigen stellen dat mijn retoriek te sterk is. Maar kijk wat er is gebeurd met de zeer zwakke retoriek van de voorbije 25 jaar. Kijk waar we nu staan", voegde hij er aan toe.

Japans premier Shinzo Abe herhaalde tijdens dezelfde persconferentie dat Japan achter Trumps visie staat, namelijk dat alle opties op tafel blijven inzake Noord-Korea. Hij stelde dat het moment is gekomen om maximale druk uit te oefenen op Noord-Korea en dat Japan en de VS "100 procent" op dezelfde lijn zitten.

De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Hua Chunying stelt in een reactie op Abe's uitspraken dat de Noord-Koreaanse situatie "al extreem complex, gevoelig en zwak" is. "We hopen dat de woorden en acties aan alle kanten van het geschil helpen om de spanningen te verminderen en opnieuw een wederzijds vertrouwen te krijgen teneinde tot een dialoog en onderhandelingen te komen", stelt Chunying.