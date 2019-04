Trump jaagt prijs van avocado’s de hoogte in Régis Van der Veken

04 april 2019

17u07 0 De dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump om de grens van zijn land met Mexico te sluiten, hebben de prijs van avocado’s in de VS spectaculair doen stijgen.

De prijs van de Hass-avocado, die groeit in Michaocán in het zuidwesten van Mexico, steeg deze week met een derde. Dat is de hoogste prijsstijging in meer dan tien jaar. Als Trump effectief de daad bij het woord zou voegen, zou de avocado-prijs volgens experts zelfs kunnen verdubbelen.

De prijsstijging van Mexicaanse avocado’s is een eerste teken van de impact die een sluiting van de grens zou kunnen hebben op de Amerikaanse voedselprijzen. Volgens Rabobank-analist David Magana proberen Mexicaanse avocadoproducenten zich nu al massaal in te dekken tegen een eventuele sluiting van de grens. “Bedrijven proberen nu al zoveel avocado’s als kan naar de Verenigde Staten te krijgen voor het echt zover zou komen”, klinkt het in de Financial Times.

Lege rekken

Mexico is verantwoordelijk voor zo’n 80 procent van alle avocado’s die in de Verenigde Staten geconsumeerd worden. De staat Michaocán is de grootste producent van avocado’s ter wereld. Maar liefst 92 procent van alle avocado’s die Mexico uitvoert, is afkomstig uit de streek.



“We hebben in het verleden al gezien dat de prijs van de vruchten verdubbelde door weersomstandigheden of door stakingen”, zegt Magana in de Financial Times, “maar de huidige situatie is ongezien. Een onmiddellijke sluiting van de Amerikaans-Mexicaanse grens door Trump zou al snel tot lege avocadorekken kunnen leiden in heel de Verenigde Staten.”

En bij ons?

In Europa zal de prijsstijging normaal gezien zo goed als geen gevolgen hebben. Slechts 3 procent van de avocado’s hier is afkomstig uit Mexico, de rest komt hoofdzakelijk uit Peru.