Trump is terug in het Witte Huis: “Wees niet bang voor corona” IB

06 oktober 2020

01u20

Bron: ANP, Belga, Reuters 1 De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandagavond rond 18.30 uur lokale tijd (half 1 's nachts in België) het militair ziekenhuis Walter Reed in Bethesda nabij Washington verlaten. Hij werd enkele dagen eerder in het ziekenhuis opgenomen nadat hij besmet bleek met Covid-19.

Trump droeg een mondkapje en balde zijn vuist toen hij het ziekenhuis verliet. Hij liep op eigen kracht naar een auto die hem naar de presidentiële helikopter bracht, die hem naar het Witte Huis zou vervoeren. Daar kwam de president kort voor zeven uur lokale tijd aan. De president deed hij zijn mondkapje pas bij het binnengaan van het Witte Huis af.

Trump (74) is nog niet helemaal hersteld, maar wel voldoende om veilig naar huis te kunnen gaan, had zijn lijfarts Sean Conley eerder op de dag al gezegd. In het Witte Huis zal Trump de klok rond "medische zorg van wereldklasse" genieten, klonk het toen.





De president zal dinsdag lokale tijd in het Witte Huis een vijfde dosis van het antivirale middel remdesivir krijgen, maakten zijn artsen gisteren bekend. Trump zou al ruim 72 uur geen koorts meer hebben. Hij kreeg twee keer zuurstof toegediend.

“Laat Covid je leven niet beheersen”

Net voor hij het ziekenhuis verliet stuurde Trump nog een tweet de wereld in waarin hij verklaarde dat hij "binnenkort" zijn campagne hervat. Vervolgens foeterde hij dat het "fake news enkel nep-opiniepeilingen toont".

Kort nadien deelde Trump vanuit het Witte Huis ook nog een videoboodschap, waarin hij de Amerikaanse bevolking opnieuw opriep om niet bang te zijn voor het coronavirus. “Laat je leven er niet door beheersen. Heb er geen schrik voor”, zo zei de president, in een vanop zijn balkon in het Witte Huis opgenomen video. “Ga naar buiten en wees voorzichtig”, klonk het voorts.

“We hebben de beste medische apparatuur, we hebben de beste medicijnen - allemaal recent ontwikkeld”, verklaarde Trump ook nog, en hij benadrukte dat “het vaccin er zo aankomt”. Gezondheidsexperts in de VS verwachten echter dat de vaccins pas medio volgend jaar op grote schaal zullen kunnen worden toegediend.

“Misschien immuun”

“Het ging niet zo goed met mij”, zei de president over zijn eigen besmetting. “Maar twee dagen geleden voelde ik mij opnieuw geweldig, beter dan dat ik mij in lange tijd heb gevoeld”, aldus de president, om er dan aan toe te voegen dat zelf “misschien immuun is”. “Ik stond aan de frontlinie, ik heb het goede voorbeeld gegeven.”

De Amerikaanse president, die in het openbaar meestal geen mondmasker droeg en er vaak van werd beschuldigd erg nonchalant om te springen met de coronadreiging, verdedigde tot slot zijn houding. Hij wees er op dat hij wel naar buiten moest en leiding moest geven. “Ik wist dat het gevaarlijk was, maar ik moest het doen.”

Biden furieus

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft inmiddels al fors gereageerd op de uitspraken van de president. “Ik heb een tweet gezien die hij heeft gestuurd, ze hebben mij die getoond, waarin hij zegt ‘laat Covid jullie leven niet beheersen’. Vertel dat maar aan de 205.000 families die iemand hebben verloren”, sneerde een duidelijk boze Biden op een lokale televisiezender in Florida.

Biden zou wel nog met Trump in debat gaan volgende week. De Democratische presidentskandidaat testte recent meerdere malen negatief voor het virus. Hij zei al bereid te zijn om deel te nemen aan het volgende debat indien gezondheidsexperts dat veilig achten.

Ook president Trump is ondanks zijn besmetting met het coronavirus wel degelijk van zinnens om volgende week deel te nemen aan het tweede presidentieel debat. Dat heeft een woordvoerder van de president maandag gezegd aan Fox News. “De president is van plan om in debat te gaan”, verklaarde Tim Murtaugh, amper een uur nadat Trump het militaire ziekenhuis Walter Reed had verlaten.

Het tweede debat gaat normaal gezien op 15 oktober door in Miami, in Florida.

Er heerste de voorbije dagen ongerustheid over het feit dat Trump tijdens zijn eerste debat met Biden vorige dinsdag misschien al Covid-19 had en besmettelijk was. De twee presidentskandidaten - beiden zeventigers en omwille van die leeftijd in de risicocategorie - stonden toen op amper twee meter van elkaar.

Plexiglas scherm bij debat vicepresidenten

Inmiddels heeft de organisatie van het eerstvolgende Amerikaanse verkiezingsdebat, dat tussen vicepresident Pence en vicepresidentskandidate Harris, al besloten dat er een scherm van plexiglas tussen beide rivalen zal worden gezet. De teams van Pence en Harris hadden naar verluidt de afgelopen dagen overleg over de aanpak. De ploeg rond Harris ondersteunde het idee, de ploeg van Pence zou tegen de barrière zijn geweest.