Trump is nog niet aangekomen op NAVO-top. Toch haalt president op Twitter alweer uit naar bondgenoten

09 juli 2018

14u33

Bron: Belga 1 Nog voor hij aanwezig is op de NAVO-top in Brussel, heeft de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter opnieuw uitgehaald naar de lidstaten van de verdragsorganisatie die niet genoeg uitgeven aan defensie. Trump wil al langer dat de verschillende lidstaten meer bijdragen.

"De Verenigde Staten geven veel meer uit aan de NAVO dan enig ander land. Dit is niet eerlijk, noch aanvaardbaar. Hoewel deze landen hun bijdrages hebben opgevoerd sinds ik ben ingezworen, moeten ze veel meer doen. Duitsland staat op 1 procent. De VS op 4 procent. De NAVO is een betere zaak voor Europa dan voor de VS", aldus Trump in verschillende tweets. "Volgens sommige berichten betalen de VS voor 90 procent van de NAVO, met vele landen die niet eens in de buurt komen van hun engagement van 2 procent."

The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits....... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Op de NAVO-top van Wales in 2014 gingen de lidstaten het engagement aan om tegen 2024 de uitgaven aan defensie op te trekken tot 2 procent van het bbp. België is een van de slechtste leerlingen van de klas met 0,90 procent van het bbp aan defensie-uitgaven in 2017, volgens voorlopige NAVO-cijfers.



"Bovendien heeft de Europese Unie een handelsoverschot van 151 miljoen dollar met de VS, met grote handelsbarrières op Amerikaanse producten. NEEN!", aldus nog de Amerikaanse president.

...Europe far more than it does the U.S. By some accounts, the U.S. is paying for 90% of NATO, with many countries nowhere close to their 2% commitment. On top of this the European Union has a Trade Surplus of $151 Million with the U.S., with big Trade Barriers on U.S. goods. NO! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Tijdens een speciale bijeenkomst op de NAVO vorig jaar in Brussel, had de Amerikaanse president Donald Trump al hard uitgehaald naar de bondgenoten die de 2 procent niet halen. Hij eiste ook in de week voor de top opnieuw dat de verschillende lidstaten hun deel betalen. Trump stuurde zo brieven naar een tiental NAVO-landen, waaronder België, die niet voldoende uitgeven aan defensie.

Woensdag en donderdag komen de staats- en regeringsleiders van de 29 NAVO-landen samen in het nieuwe hoofdkwartier in Brussel. Een van de gespreksonderwerpen zal de "fair burden sharing" (eerlijke lastenverdeling) onder de lidstaten zijn.