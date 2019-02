Trump: “IS mogelijk volgende week al verslagen” kv

06 februari 2019

23u40

Bron: ANP 0 President Donald Trump denkt dat hij op korte termijn kan bekendmaken dat Islamitische Staat is verslagen in Syrië. Hij zei tijdens een IS-conferentie in Washington dat hij misschien volgende week al kan melden dat ook het laatste territorium van IS is heroverd en het kalifaat definitief ten einde is.

“Ik wacht het officiële bericht af, ik wil het niet te vroeg vertellen”, aldus Trump. “Hun land is weg, dat is een belangrijke factor. Ze hebben alleen nog restanten, maar die kunnen zeer gevaarlijk zijn.”

Trump kondigde in december aan dat hij de 2000 Amerikaanse militairen gaat terughalen. Een tijdschema gaf hij niet. De waarnemend minister van Defensie Patrick Shanahan zei vorige week dat de IS-jihadisten voor meer dan “99,5 procent” zijn verdreven uit de Syrische gebieden die ze ooit in handen hadden. “Binnen een paar weken zal dat 100 procent zijn.” Trump herhaalde die woorden.



Het Pentagon waarschuwde maandag echter dat als de terreurorganisatie niet meer onder druk staat ze “waarschijnlijk in zes tot twaalf maanden weer opleeft” en het verloren terrein terugpakt. Ook Buitenlandminister Mike Pompeo zei dat de strijd tegen IS doorgaat.