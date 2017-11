Trump is helemaal de kluts kwijt door deze Aziatische handdruk TK

07u56 0 REUTERS Tijdens zijn tour door Azië is Donald Trump intussen aanbeland in de Filipijnen, waar hij de ASEAN-top bijwoont. De Amerikaanse president was tijdens de openingsceremonie even helemaal de kluts kwijt toen hem gevraagd werd om een speciale handdruk te geven.

Een hoop wereldleiders die sukkelen om een handdruk te geven, je ziet het niet vaak gebeuren. In de Filipijnen kregen ze het echter voor elkaar. Tijdens de openingsceremonie werd aan de staatshoofden gevraagd om een 'ASEAN handdruk' te geven. Veel meer uitleg dan 'rechts over links' kregen ze daarbij echter niet, waardoor Trump eerst met de handen over elkaar ging staan. Daarna gaf hij eerst de verkeerde hand aan zijn buurman, tot hij bij president Duterte aan zijn linkerkant het juiste voorbeeld zag. Uiteindelijk slaagden ze er allemaal in om gekruist handjes te schudden, iets waar Trump duidelijk heel blij mee was.

ASEAN staat voor 'Association of South East Asian Nations'. De top komt momenteel voor de 31e keer bij elkaar. Vermoedelijk zal er vooral gepraat worden over de situatie in Noord-Korea.